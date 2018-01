Elfmal Edelmetall für den KSV Bamberg

In Nürnberg ermittelten 150 Nachwuchsringer aus 17 Vereinen die Bezirksmeister. Sehr erfolgreich präsentierten sich dabei die Jugendlichen des KSV Bamberg, die siebenmal Edelmetall errangen. Bei den Männern gab es vier Medaillen für den KSV.

Im Jugendbereich nahmen zehn Bamberger teil und sicherten sich vier Meister- und drei Vizemeistertitel. Lukas Bittel (D-Jugend bis 30 kg) gewann alle seine fünf Kämpfe sehr souverän, erzielte dabei insgesamt 43 technische Punkte und gab auf dem Weg zum Titel nur einen technischen Punkt ab. Xaver Engelhardt (D-Jugend bis 33 kg) gewann ebenfalls alle seine drei Kämpfe deutlich und ungefährdet entweder durch Schultersieg oder technische Überlegenheit und wurde verdient Bezirksmeister.

Johann Engelhardt (A/B-Jugend bis 46 kg) startet eigentlich in der 42-kg-Klasse, wäre dort allerdings ohne Gegner gewesen. Er entschied sich deshalb eine Gewichtsklasse nach oben aufzusteigen. Umso erstaunlicher ist, dass er sich auch hier mit teilweise vier hart erkämpften Siegen durchsetzte und verdient Bezirksmeister wurde. Quirin Liebl (C-Jugend bis 50 kg) hatte in seiner Gewichtsklasse keinen Gegner und wurde kampflos Bezirksmeister.

Silbermedaillen erkämpften sich die Brüder Eduard (D-Jugend 24 kg) und Wadim Quiring (C-Jugend bis 31 kg) sowie Muchmad Chakimow (A/B-Jugend bis 38 kg), die alle ihren Finalkampf verloren. Trotzdem hinterließen sie einen positiven Eindruck. Die beiden Jugendringer Iljas Musajev (A/B-Jugend bis 58 kg) und Anatoli Schlee (C-Jugend bis 38 kg) verpassten nur knapp den Sprung aufs Treppchen und wurden Vierte. Nils Hetzel (A/B-Jugend bis 46 kg) erkämpfte sich in seiner stark besetzten Gewichtsklasse den guten sechsten Platz. In der Vereinswertung des Jugendnachwuchses belegte der KSV Bamberg den guten dritten Platz.

Bei den Männern nahmen sechs Aktive des KSV Bamberg teil und erzielten vier Platzierungen auf dem Treppchen im freien Stil. In der Gewichtsklasse bis 70 kg starteten gleich zwei KSVler. Lukas Tomaszek gewann souverän die Bezirksmeisterschaft, David Held erreichte den guten dritten Platz.

Im Gewichtslimit bis 74 kg trat Daniel Ulitzka und wurde Sechster. In der zweithöchsten Gewichtsklasse startete Darius Mayek und belegte den dritten Platz. Im Schwergewicht bis 125 kg starteten ebenfalls zwei Bamberger Ringer. Maximilian Brandmeyer belegte den dritten und Johannes Baum den vierten Platz. red