Ein Memmelsdorfer Abwehrfehler beschert Mitterteich den 1:0-Sieg

Die Enttäuschung war groß beim SV Memmelsdorf, die Zuschauer hatten sich ein viel besseres Landesliga-Spiel erhofft. Während der ganzen Begegnung war auf beiden Seiten am Strafraum das Geschehen zu Ende. Fazit: Torchancen bei beiden Mannschaften fast null.

Die Memmelsdorfer verstanden es einfach nicht, die starke Abwehr der Gäste zu überwinden. Eine Abwehrschwäche in der Memmelsdorfer Hintermannschaft (35. Min.) führte dagegen zum 0:1: Hecht hatte freie Bahn, zog ab und ließ dem Memmelsdorfer Schlussmann Dörnbrack keine Chance.

Die Gäste begannen mit einer Viererkette und wollten ab der 1. Minute die Memmelsdorfer überlisten, drängten in den ersten fünf Minuten enorm nach vorne, kamen aber nicht zum Abschluss. Danach konnten sich die Gastgeber etwas vom Ansturm befreien, im Mittelfeld mehr Akzente setzen, aber mit zu lascher Spielweise und mangelnder Zweikampfstärke waren die Gäste nicht zu beeindrucken. Aber auch der SV Mitterteich sorgte für wenig Gefahr vor dem Tor des SV Memmelsdorf. Torjäger Cavelius fiel gar nicht auf.

Bis zum Halbzeitpfiff tat sich bei den Memmelsdorfern nichts mehr. Die Gäste erkannten die Schwäche in der Offensive der Gastgeber und verstärkten ihre Abwehr.

Nach der Pause zogen sich die Mitterteicher völlig zurück, ließen die Gastgeber anrennen - ohne allerdings groß in Gefahr zu kommen. Mit vereinzelten Vorstößen entlasteten die Mitterteicher ihre starke Abwehr.

Auffallend war auch nach der Pause die Harmlosigkeit: Auf beiden Seiten gab es nur zwei gute Torchancen: In der 86. Min. besaßen die Mitterteicher noch eine Chance, und in der 90. Min. ging ein Freistoß der Memmelsdorfer, der scharf in den Strafraum geschlagen wurde, knapp vorbei. gs

SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Griebel (46. Seifert), Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski (80. Siric), Wernsdorfer, Weber, Müller (70. Baumüller), Koch / SV Mitterteich: Scharnagl - Krassa, Dobras (84. Lang), Keilwerth, Walek (19. Hecht),Cavelius (75. Drechsler), Müller, Dürbeck, Göhlert, Watzlawik, Stich / SR: Miriam Bloß (Sachsen bei Ansbach) / Zuschauer: 100 / Tor: 0 :1 Hecht (35.) / Gelbe Karten: Seifert, Wernsdorfer