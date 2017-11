Duell der Kellerkinder in Athen

Im letzten Viertel dem Gegner 33 Punkte gestattet - das war sowohl für Panathinaikos Athen als auch für Brose Bamberg der ausschlaggebende Faktor, dass beide Mannschaften zum Euroleague-Auftakt vor einer Woche deutliche Niederlagen hinnehmen mussten und das Tabellenende zieren. Nach der 71:98-Pleite in Barcelona will der 35-fache griechische Meister natürlich am Donnerstag (20.15 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den neunmaligen deutschen Titelträger aus Bamberg den ersten Sieg in der neuen Königsklassen-Saison feiern.



Xavi Pascual sauer auf PAO-Team

"Was in den letzten zehn Minuten passierte, ist nicht zu akzeptieren", konstatierte PAO-Cheftrainer Xavi Pascual nach dem 17:33 in der Schlussphase bei den Katalanen. Aber auch das Team von Andrea Trinchieri brach im letzten Viertel ein und ermöglichte Maccabi einen 19:0-Lauf. Trinchieri bescheinigte seinen Jungs "33 Minuten einen guten Job", doch dann folgte "ein kompletter Zusammenbruch", wie es Aufbauspieler Maodo Lo nach der 71:88-Pleite bezeichnete.

Nur wenn die Bamberger über 40 Minuten konstant auftreten, werden sie im Olympic Sportscenter eine Siegchance besitzen, wo es in den bisherigen vier Vergleichen immer Niederlagen gegen die "Grünen" setzte. Den einzigen Sieg in acht Vergleichen gegen Panathinaikos feierte der deutsche Meister in der Saison 2011/12 mit 79:76 vor heimischem Publikum.

In der griechischen Liga verbuchte PAO bisher zwei Siege gegen den Erzrivalen Olympiakos Piräus und am Sonntag gegen PAOK Thessaloniki. Beim 89:84-Erfolg zeichneten sich vor allem Scharfschütze Marcus Denmon (17 Punkte), Matt Lojeski (14), Nick Calathes und der Ex-Ulmer Jan Vougioukas (beide 11) aus. Bei der Niederlage in Barcelona ragte Nikos Pappas (20) heraus.

"Es ist immer eine großartige Möglichkeit, sich zu verbessern, wenn du gegen eine der besten Organisationen, Mannschaften, Spieler und Trainer Europas spielst. Wir müssen einen Schritt nach vorne gehen. Das bedeutet in erster Linie: Wir müssen uns weiter kennenlernen. Die Schlüsselwörter für die Partie sind Weiterentwicklung und Konkurrenzfähigkeit", gibt Trinchieri die Marschroute für den Auftritt in der griechischen Hauptstadt aus.



Hackett warnt vor Guards

"Sie haben eine sehr athletische Mannschaft. Vor allem zuhause spielen sie sehr schnell. Mit Calathes, Rivers und Pappas verfügen sie zudem über drei Spieler, die nicht nur exzellent passen, sondern auch selbst abschließen können. Wir müssen einen guten Plan haben, um sie zu stoppen", blickt Brose-Neuzugang Daniel Hackett, der in der Saison 2015/16 das Trikot von Olympiakos Piräus trug, auf die Rückkehr nach Athen voraus und ergänzt: "Wir müssen ein solides Spiel abliefern und sehr fokussiert sein."

Interessant verspricht dabei auch das Duell zwischen Bambergs aktuellem Euroleague-Topwerfer Nikos Zisis (16 Punkte gegen Tel Aviv) und seinem griechischen Landsmann Nick Calathes zu werden. An den NBA-erfahrenen Spielmacher haben die verbliebenen Brose-Akteure ohnehin schlechte Erinnerungen, denn Calathes entschied am dritten Spieltag der letzten Euroleague-Saison mit seinen Punkten kurz vor Schluss die Partie in Bamberg hauchdünn mit 84:83 zugunsten von Panathinaikos.

Fehlen wird Trinchieri weiterhin Kapitän Elias Harris, dessen wieder aufgebrochene Knieverletzung zunächst einmal konventionell behandelt werden soll. Ob der Italiener dem formschwachen Neuzugang Quincy Miller in Athen erstmals wieder eine Chance gibt, ließ der 49-Jährige offen.