Drei Holz entscheiden

Als Déjà-vu bezeichnet man ein psychologisches Phänomen, das sich in dem Gefühl äußert, eine neue Situation schon einmal erlebt, aber nicht geträumt zu haben. Genau so muss es den Bundesligakeglern des TSV Breitengüßbach ergangen sein, als sie erneut nach einem aufopferungsvollem Kampf gegen den KC Schwabsberg die Heimbahnen als unglückliche Verlierer verlassen mussten. Exakt wie im Vorjahr setzen sich die Gäste bei 3580:3577 Kegeln mit gerade einmal drei Zählern Vorsprung durch und sichern sich den nächsten 5:3 Erfolg in den Frankenstuben.

Vom Start weg sahen die Zuschauer eine spannende Partie. Im Duell der beiden Mannschaftsführer traf Tobias Stark auf Reiner Buschow, der an diesem Tag nicht zur Normalform fand und somit die Tür für den TSV-Kapitän weit aufmachte. Über eine solide Vorstellung und Durchgängen von 150,162,150 und abschließenden 145 Kegeln setzte sich Stark klar mit 4:0 Satzpunken (SP) bei einem guten Gesamtergebnis von 607:558 durch und sicherte den ersten Mannschaftspunkt (MP).

Deutlich enger war das Duell von Mario Nüßlein gegen den österreichischen Auswahlspieler Philipp Vsetecka. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel auf der dritten Bahn, als sich der Österreicher denkbar knapp mit 155:152 die Vorentscheidung über den MP sicherte. Aufgrund dieser ausgelassenen Chancen ließ Nüßlein auf der Schlussbahn seine gewohnte Sicherheit vermissen und musste sich mit 588:600 Kegeln geschlagen geben.



Kaiser kommt für Kirizsan

Trotzdem nahm die Güßbacher Mittelpaarung bei 1:1 MP ein kleines Polster von 37 Kegeln mit auf die Bahnen. Doch Albert Kirizsan kam gegen den Ex- Breitengüßbacher Melvin Rohn nur sehr schwerfällig in die Partie und musste sich zum Auftakt sofort klar mit 130:153 geschlagen geben. Grund genug für die Hausherren nach zehn weiteren Wurf zu reagieren und Christoph Kaiser zu bringen, welcher zumindest bei 136:136 doch noch für die SP-Teilung sorgte. Nach weiteren 140:132 war klar, dass trotz des deutlichen Rückstandes aus Satz 1 ein weiterer Bahngewinn für den MP ausreichen würde, doch Rohn sorgte mit drei schnellen "Naturneunern" im Abräumen sofort für die Vorentscheidung und machte mit seinen 575:549 Kegeln gegen das TSV-Duo wichtige Kegel in der Gesamtwertung gut.

Das zweite Duell zwischen Robin Parkan und Mathias Dirnberger versprach den Zuschauern ein besseres Niveau. Der auswärtsstärkste Akteur der Liga in Reihen des KCS setzte sich mit 155 und 166 Kegeln zur 2:0-Führung durch. Durch eine überraschende Schwächephase von Dirnberger (133:146) wurde die Entscheidung auf den Schlusssatz vertagt. Parkan blieb nach einem Neuner auf dem 29. Wurf der zweite verwehrt, und so ging der letzte Satz mit 154:157 erneut knapp an die Gäste, die sich nun schon über ihren dritten glücklichen MP freuten.

Zumindest acht Kegel Vorsprung nahmen Christian Jelitte und Zoltan Hergeth mit auf die Bahnen, wussten aber gleichzeitig beim Stand von 1:3 MP auch, dass sie beide Duelle für sich entscheiden musste Jelitte setzte sich mit einer sehr guten Vorstellung von 616:607 Kegeln gegen den ebenfalls starken Ronald Endraß durch und sicherte den zweiten MP für die Gastgeber, während im anderen Duell auch Hergeth zur Halbzeit (322) mit 2:0 SP gegen Manuel Lallinger (314) in Front lag.

Der Knackpunkt folgte auf der dritten Bahn, als der Bahnrekordinhaber Manuel Lallinger erneut auf seiner Lieblingsbahn (1) in den Frankenstuben mit 177:136 Hergeth gehörig unter Druck setzte und ganz wichtige Kegel zurück eroberte. Obwohl sich der Ungar den letzten Satz zum 3:1-Erfolg holte und mit guten 609 Kegeln überzeugte, drehte Lallinger mit dem Partiebestwert von 629 Kegeln das Gesamtergebnis um drei entscheidende Kegel für die Gäste. Am Ende stand somit eine mehr als unglückliche Niederlage für die aktuell vom Pech verfolgten Güßbacher zu Buche. ts

TSV Breitengüßbach -

KC Schwabsberg 3:5

(12:12 Satzpunkte / 3577:3580 Holz)

Stark - Buschow 4:0 (607:558)

Nüßlein - Vsetecka 0,5:3,5 (588:600)

Parkan - Dirnberger 1:3 (608:611)

Kirizsan/Kaiser - Rohn 1,5:2,5 (549:575)

Jelitte - Endraß 2:2 (616:607)

Hergeth - Lallinger 3:1 (609:629)