DJK-Trainer Bail: Effektivität fehlt

Wenn die DJK Don Bosco Bamberg am Samstag - Anstoß 16 Uhr - beim FSV Erlangen-Bruck antritt, geht es bei einem weiteren Mitkonkurrenten um Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Für die Hausherren als Aufsteiger ein ganz normales Ziel. Hingegen haben sich die Bamberger den Saisonstart deutlich besser vorgestellt. Nach sieben Begegnungen stehen bei der Don-Bosco-Truppe gerade mal vier Punkte auf dem Konto.



Das große Manko ist und bleibt die Chancenverwertung. So auch beim 0:0 gegen den Neuling FC Schweinfurt II am vergangenen Mittwoch. DJK-Coach Mario Bail: "Wir drehen uns im Kreis. Wir haben nicht schlecht gespielt, hatten einen hohen Ballbesitzanteil und kaum Torchancen zugelassen. Im offensiven Drittel des Platzes fehlt uns immer wieder die Spritzigkeit. Aber diesmal haben wir wenigstens den Punkt mitgenommen." Dieses Problem zieht sich durch die Saison und ist wohl auch auf die vielen Spiele kurz hintereinander zurückzuführen, weil dadurch kaum richtiges Training möglich ist.



Ein Spiel unter der Woche aber hatte auch der FSV Erlangen-Bruck, der klar mit 0:4 beim TSV Aubstadt unterlag. Die Akteure von Trainer Normann Wagner, der schon seit 2007 Chefanweiser der Mittelfranken ist, hatten ein sehr schweres Auftaktprogramm. Mit Ausnahme der SpVgg Jahn Forchheim mussten sie sich ausschließlich mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel messen. Da sind die vier eingefahrenen Punkte gar nicht so schlecht. Vorläufiges Highlight war der 3:1-Sieg gegen Viktoria Aschaffenburg. Normann Wagner danach: "Wir hatten einen Matchplan - und der ist aufgegangen."



Einen Matchplan wird für die Partie in Erlangen auch Mario Bail haben. Aber so viel wird es bei Don Bosco gar nicht zu ändern geben. Die Null hinten stand gegen Schweinfurt - und dies ist erst mal wichtig. Denn eigentlich sollte es nur eine Frage der Zeit sein, wann vorn der Knoten platzt, denn die Qualität ist durchaus vorhanden. Nur, allzu lange darf dies nicht dauern. Vielleicht ändert der Coach auch seine taktische Marschroute und spielt, aufgrund des Neuzuganges Zoumbare, mit zwei Angreifern.



"Wir müssen aktuell einfach jedes mögliche Pünktchen mitnehmen. Gegenwärtig können wir unsere Stärken auswärts besser ausspielen. Darauf hoffe ich nun heute", betont Bail. Diese Aussage spricht eher für eine defensivere Ausrichtung, also weiter mit einer nominellen Spitze und Konterspiel.



Der Gäste-Coach weiter: "Wir werden immer gelobt, dass wir guten Fußball spielen. Doch wir belohnen uns dafür einfach nicht, es fehlt die Effektivität. So ist dies für uns wieder ein sehr wichtiges Spiel. Der Gegner wird wohl gegen uns nicht mit einer Fünferkette hinten, wie gegen Aschaffenburg antreten, sondern auch nach vorn spielen. Dies mit einem Oliver Seybold, der schon acht Tore erzielte. Ihn müssen wir auf jeden Fall so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen." Urlaubsbedingt fehlen bei Don Bosco Schwinn und Strobler; der Einsatz von Ljevsic entscheidet sich erst kurzfristig.

DJK Bamberg: Glos, Trunk - Esparza, Fischer, Kane, Kettler, Leicht, Ljevsic (?), Niersberger, Schäffler, Schmoll, Sengül, Spies, Strobler Strohmer, Wunder, Zoumbare