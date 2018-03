DJK Bamberg erwartet starken Aufsteiger

Nach dem vor allem aufgrund des Endergebnisses enttäuschenden Auftritt bei der Regionalligareserve des FC Schweinfurt 05 wartet auf die DJK Bamberg in der Fußball-Bayernliga Nord eine brisante Hausaufgabe. Die Schützlinge von Trainer Mario Bail müssen sich erneut mit einem Aufsteiger auseinandersetzen. Am Sonntag (15 Uhr) erwarten sie auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage den FSV Erlangen-Bruck, der in der Vorrunde mit 2:0 die Oberhand behielt.

Das Entsetzen in den Gesichtern der DJK-Akteure war nach dem Schlusspfiff in Schweinfurt nicht zu übersehen. Sie hatten in letzter Sekunde den sicher geglaubten Teilerfolg aus der Hand gegeben. In der Nachspielzeit leistete sich Torhüter Christoph Trunk einen krassen Fauxpas, der die "Nullfünfer" jubeln und dadurch in der Tabelle bis auf zwei Zähler aufschließen ließ. Weder auf dem Feld noch unter den Zaungästen durfte man damit rechnen. Schließlich hatte der Schiedsrichter die Pfeife bereits im Mund und wollte nach dem Abschlag des Keepers die Partie beenden.

Somit setzte sich die Reihe persönlicher Fehler unter den Don-Bosco-Kickern fort und raubte wieder einmal die eigentlich verdiente Ernte. "Schade, wir haben den Punkt hergeschenkt, nachdem wir unseren Gegner in der ersten Halbzeit klar beherrschten, aber viele Standards nicht zum 0:2 nutzten. Dadurch kam keine Ruhe in unser Spiel", analysierte Bail treffend, der sich über die "beschissenen Zeitpunkte" der Gegentore ärgerte.

Schlafmützigkeit und Unkonzentriertheit sorgten für den 1:1-Ausgleich unmittelbar nach Wiederanpfiff, was darauf schließen ließe, dass Teile im Team nicht voll bei der Sache sind und den Abstiegskampf nicht wie erforderlich annehmen. Dem widerspricht Bail und betont: "Es war in Schweinfurt ein anderer Auftritt als in den Vorbereitungsspielen. Alle wollten ihr Bestes geben. Es wäre mehr drin gewesen, aber wir sind nicht so gefestigt." Die aufopfernde Einstellung fordert der ehrgeizige Coach auch gegen die Brucker ein. "Wir wollen mit viel Einsatz, Engagement und Teamgeist dagegen halten, eine gute Mentalität zeigen."



"Qualitätsspieler" fehlen

Nur über diesen Weg kann es gelingen, die weiterhin zahlreichen Ausfälle "wichtiger Qualitätsspieler", wie Bail seine mit der Uniauswahl in Südamerika weilenden Stammkräfte gerne bezeichnet, aufzufangen. Denn schließlich kommt mit den Erlanger Vorstädtern "eine wahnsinnige Offensivkraft auf uns zu". Die FSV-Truppe um den 44 Jahre alten Chefanweiser Norman Wagner belegt als Neuling den bemerkenswerten neunten Tabellenplatz und hat schon 30 Zähler gesammelt.

Prunkstück dieser spielstarken Truppe sind die Routiniers, die Spiel für Spiel überdurchschnittliche Leistungen abrufen. Im Tor führt kein Weg am 34-jährigen Mathias Beck vorbei, während die Abwehrkette um die beiden Innenverteidiger Gökhan Hayri Özdemir (27 Jahre) und Petrit Djonbalic (29) immer wieder patzt, was die 51 Gegentreffer, die meisten der Liga, belegen.



Viel Regionalligaerfahrung

Dafür ziehen im Mittelfeld Thomas Roas (28) und Kapitän Bastian Lunz (27) die Fäden, und vorne sind Tom Jäckel (30, 3 Tore) und Oliver Seybold (31) gesetzt, der mit 18 Saisontreffern fast die Hälfte der 38 Erlanger Einschläge beisteuerte. Roas (25-mal für Seligenporten), Lunz (65-mal für Schweinfurt), Jäckel (95-mal für Schweinfurt) und Seybold (38-mal für Eltersdorf) können allesamt Regionalligaerfahrung in die Waagschale werfen, was der Hauptgrund für das bisher so positive Abschneiden sein dürfte.

Dass selbst erfahrene Hasen traumatische Erlebnisse nicht verhindern können, erfuhr die Wagner-Elf am vergangenen Samstag. Gegen den Angstgegner aus Aubstadt setzte es eine 1:3-Heimniederlage, obwohl die Brucker nach gutem Spiel bis zur 85. Minute in Führung lagen.



DJK Don Bosco Bamberg: Kraus, Trunk - Allgaier, Fischer, Jessen, Kane, Kettler, Körner, Leicht, Möhrlein, Schäffler, Schmoll, Schwinn, Sengül, Spies, Strobler, Thomann, Wunder, Zoumbare