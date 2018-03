Die VG hält dagegen

Die Damen der VG Bamberg brachten den Tabellenführer der Volleyball-Regionalliga, den TSV Sonthofen II, ins Schwitzen. Der Favorit setzte sich beim Rangsiebten erst nach vier Sätzen durch.

Die weit angereisten Gäste hatten es nicht leicht, denn die Bambergerinnen waren nach ihrem Sieg über den Nachbarrivalen Neudrossenfeld motiviert und gingen selbstbewusst auf das Spielfeld. Der erste Satz begann ausgeglichen, aber Sonthofen zeigte eine klasse Feldabwehr. Die Bambergerinnen mussten vom ersten Moment an alles geben und häufig erst mehrere Angriffe abwehren, bevor der eigene Punkt gelang. Es war ein kräftezehrendes Hin und Her, bei dem Bamberg vor allem durch ein gutes Zusammenspiel zwischen Block und Abwehr imponierte.

Die Mittelblockerinnen Verena Mayr und Nadine Rupp (auf Katharina Schröder musste die Mannschaft krankheitsbedingt verzichten) machten viele direkte Blockpunkte. Zudem gelang es häufig, gegnerische Angriffe zu entschärfen, so dass dann die Abwehr den Ball gekonnt nach vorne schob. Dennoch: Mitte des ersten Satzes begann der TSV Sonthofen, sich Punkt für Punkt abzusetzen und gewann mit 25:16.

Der zweite Satz begann ähnlich ausgeglichen, doch beim Stand von 13:16 begann das Dilemma: Eine Rote Karte für den Bamberger Coach bescherte Sonthofen den ersten Punkt, und einige nun folgende unglückliche Schiedsrichterentscheidungen warfen das Team des Gastgebers völlig aus der Bahn. Der Wurm war drin, die langjährige Bundesligaspielerin Eva Schilf ging zum Aufschlag und verließ die Linie erst wieder, nachdem sie elfmal den Ball druckvoll übers Netz befördert hatte. Das bedeute das Satzende: 14:25.

Nun hätte man denken können, die Ballarinas würden sich geschlagen geben, doch weit gefehlt: Mit einer "Jetzt-erst-recht-Mentalität" begab sich die Mannschaft zurück auf das Feld. Kasia Trojan zeigte nun, warum gerade sie Kapitänin ist: Risikoreich und druckvoll agierte die an diesem Tag wohl stärkste Angreiferin am Netz und legte eine Aufschlagserie von sieben Punkten hin. Die Abwehr um Libera Laura Badum war hellwach, fing Lobs und harte Angriffsschläge ab, sicherte die eigenen Angreifer ab und kämpfte mit Herzblut um jeden Ball. Am Ende stand es verdient 25:22, und der Ligaprimus musste sich auf einen vierten Satz einlassen.

Von Beginn an ging es hin und her, keiner konnte sich absetzen. Die Annahme war gut - besonders Leonie Engel zeichnete sich hier aus -, Britta Lohneiß verteilte die Bälle gekonnt, und die Angreiferinnen taten ihr Bestes, um den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. Die VG erspielte sich sogar eine kleine Führung (21:19), konnte diese aber nicht halten. Am Ende zeigte sich deutlich, dass man es bei der Bundesligareserve des TSV Sonthofen mit sehr erfahrenen Spielerinnen zu tun hatte, die an diesem kritischen Punkt mehr Coolness zeigten und sich auf Grund dessen den Satz- (25:23) und Spielsieg holten. Dennoch gehen die Ballarinas gestärkt aus dieser Partie hervor. nd