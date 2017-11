Die Erfahrung der Oberhachinger siegt in Breitengüßbach

Die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (5.) haben ihr Heimspiel in der Regionalliga Südost vor knapp 250 Zuschauern in der Hans-Jung-Halle gegen die Tropics des TSV Oberhaching (2.) mit 77:86 verloren. Trotz einer Leistungssteigerung reichte es für den Aufsteiger TTL Basketball Bamberg (11.) auch bei Hapa Ansbach (7.) nicht zu einem Sieg. Die körperliche Unterlegenheit war wieder der Grund für die erneute Auwärtsniederlage (66:81). Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der TTL die hoch favorisierten Breitengüßbacher zum Derby in der Graf-Stauffenberg-Halle.

TSV Tröster Breitengüßbach -

TSV Oberhaching 77:86

Peter Zeis, der langjährige Güßbacher Spieler im Oberhachinger Trikot, erfuhr eine herzliche Begrüßung in der alten Heimat. Zeis (5 Punkte) und Boyer (6) zeigten in der Anfangsphase ihre Klasse, was einen 4:11-Rückstand für den TSV nach drei Minuten bedeutete. Coach Ulf Schabacker gab seinem Team mit, dass es schnell spielen solle, und genau das setzte es um. Ein 10:0-Lauf durch schnelles Passspiel und schöne Aktionen am Brett von Engel, Land und Jörg Dippold sorgte bis zur 6. Min. für eine 14:11-Führung, die Gäste-Trainer Mario Matic zu einer Auszeit zwang. Nun waren die Center am Zug. Während Wagner sieben Punkte in Folge erzielte, versenkte Grujic fünf Zähler im Güßbacher Korb. Nach zehn Minuten stand es 23:22. Der TSV Tröster drückte weiter aufs Tempo. Der überragende Boyer (21 Punkte in der ersten Halbzeit) war der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Tropics. Er setzte auch seine Mitspieler mit tollen Pässen in Szene. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 39:43.

Im dritten Viertel konnte der TSV Tröster Breitengüßbach machen, was er wollte, er kam nicht näher als auf vier Punkte heran. Als Dirk Dippold einen Dreier traf, konterte Wohlers mit einem schwierigen Dreier. Land setzte sich am Brett durch, im Gegenzug traf Grujic. Zeis sorgte per Dreier für das 63:58 für den Gast nach 30 Min. Heide und Jörg Dippold brachten ihre Farben bis auf 63:66 heran (33. Min.). Für Oberhaching setzten Kögler und Hustert Akzente, was den Rückstand wieder anstiegen ließ. Das Spiel wurde in der Schlussphase ruppig und sehr umkämpft, manchmal überhart. Dies brachte den Güßbacher Coach Schabacker in Rage, worauf er von den Schiedsrichtern der Halle verwiesen wurde. In den letzten fünf Minuten war Johannes Laub der Chef an der Seitenlinie. Zu diesem Zeitpunkt stand es 65:75 aus Sicht des TSV. Die Hausherren kämpften sich durch Dreier von Lorber und Engel bis auf 72:77 heran. Engel verkürzte von der Freiwurflinie auf 76:80. Nun foulten die Gastgeber taktisch, doch die eigenen Würfe fielen nicht mehr, während die Gäste ihre Erfahrung ausspielten.

TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (17), Land (16/2 Dreier), Engel (14/1), Wagner (12/1), Lorber (8/1), T. Dippold (4), D. Dippold (3/1), Heide (3), Kapp, Kolloch, Nieslon, Will

Hapa Ansbach -

TTL Bamberg 81:66

Zunächst entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Truppe von Trainer Rainer Wolfschmitt einige Dreier versenkte. Mit zunehmender Spieldauer spielten die Ansbacher ihre körperliche Überlegenheit im Rebound aus. Bis zur Halbzeit hatte sich Ansbach einen 41:30-Vorsprung herausgespielt.

Wie verwandelt kamen die Bamberger aus der Kabine und entschieden das dritte Viertel mit 23:17 für sich. Routinier Michi Lachmann und der gut aufgelegte Frerik Adriaans trugen nun das Bamberger Offensivspiel und verkürzten den Rückstand bis zum Viertelende auf drei Punkte (56:53). Im Schlussviertel schlichen sich wieder die bekannten Schwächen der TTL-Jungs ein. Zu viele Ballverluste, vergebene offene Würfe und nicht verwandelte Freiwürfe zum Spielende ließen die Hausherren wieder in die Erfolgsspur kommen. Am Ende fiel der verdiente Ansbacher Sieg mit 81:66 zu hoch aus.

TTL Basketball Bamberg: Adriaans (22/4 Dreier), Lachmann (15/3), Jefferson (9/3), Hubatschek (9/1), Dippold (5/1), Loch (4), Duckarm (2), M. Schmitt, Reichmann