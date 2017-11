Derbys versprechen Spannung

Acht der zehn Mannschaften aus dem Teilspiel-Kreis Bamberg stehen sich am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West in vier Nachbarduellen gegenüber. Das fünfte Derby fiel am Freitag den Regenfällen zum Opfer. Weil die Stadt Bamberg die Rasenspielfelder sperrte, fällt das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Eintracht Bamberg und dem Dritten DJK Bamberg II aus. Die Nachbarschaftspartien zwischen dem TSV Breitengüßbach (Platz 9) und dem SV Merkendorf (7.) sowie dem FC Oberhaid (4.) und dem SV Dörfleins (15.) stehen aber auf dem Terminplan.



FC Oberhaid - SV Dörfleins

Steht dieses Derby auf dem Programm, brauchen die Trainer ihre Mannschaften normalerweise nicht zu motivieren. Bei den Hausherren waren in dieser Woche allerdings Aufbauarbeit nötig. Die Jungs von FC-Trainer Alex Stretz kehrten mit einer 0:4-Schlappe vom Aufsteiger SpVgg Lettenreuth zurück. Der FC-Coach nach dieser Pleite: "Was wir in Merkendorf gut gemacht haben, war heute nicht vorhanden. Wir müssen nun Wiedergutmachung betreiben und das Gesicht von Merkendorf zeigen." Will heißen, der FCO muss sich gewaltig steigern. Die Gäste aus Dörfleins hingegen kommen mit der Momentaufnahme eines Erfolgserlebnisses. Spielertrainer Mario Herrmannsdörfer hofft, dass das 1:1 gegen den FC Coburg seiner Mannschaft einen positiven Schub gegeben hat. Trotz des Rückschlages und des Derbycharakters, die Oberhaider gehen als Favorit in diese Partie. - Hinspiel: 3:1



TSV Schammelsdorf -

SV Würgau

Die Kauder-Schützlinge sind auf dem besten Weg frühzeitig die Punkte für den Klassenerhalt einzusacken. Jedenfalls sprechen die 13 Zähler des TSV aus den letzten sechs Partien dafür. Erfolge in engen Matches, wie jüngst beim 2:1 in Ebensfeld, sprechen für eine gute Mannschaftsleistung. So ist morgen der nächste Dreier fest eingeplant, die Partie wird aber sicher kein Selbstläufer. Doch die Favoritenrolle müssen sich die Hausherren überstülpen lassen. Dies allein schon deshalb, weil die Sperber-Truppe auswärts bislang wenig überzeugend auftrat. Es reichte lediglich zu einem einzigen Zähler auf des Gegners Terrain. Doch bekanntlich geht jede Serie einmal zu Ende. Darauf hofft natürlich der SVW, der im Hinspiel ein 2:2 erreichte.



TSV Breitengüßbach -

SV Merkendorf

"Derbys sind ganz schwer einzuschätzen, da ist alles möglich", betonte TSV-Trainer Roman Herl vor dem Hinspiel, das mit 1:1 endete. An dieser Situation hat sich auch im zweiten Aufeinandertreffen nichts geändert. Es werden sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, wobei die Hausherren aufgrund ihrer Punktezahl von 20 einen Dreier dringend benötigen. Vier Zähler mehr hat die Essig-Truppe eingefahren. Der SVM könnte also mit einer erneuten Punkteteilung gut leben. Doch beide Teams werden nicht sonderlich taktieren, sondern versuchen, den "Dreier" für sich zu verbuchen. Die Merkendorfer kommen mit der Empfehlung eines 2:1-Sieges gegen den FC Mitwitz; die Hausherren verloren zwar beim TSV Mönchröden glatt mit 0:3, wurden aber unter Wert geschlagen. Wer hat nun morgen den längeren Atem?



SpVgg Ebing - TSV Ebensfeld

Derbys zwischen diesen beiden Mannschaften standen immer unter dem Vorzeichen - mit einem Sieg oben dran bleiben. Diesmal aber kämpfen beide Teams, trotz guter Qualität, darum, hinten rauszukommen. Insbesondere betrifft das die Hausherren. Die Gunreben-Schützlinge brachten es bisher auf lediglich 15 Zähler. Aber Gästetrainer Heiner Dumpert ist auch nicht in Hochstimmung - vor allem wegen des personellen Desasters. In Dörfleins standen nur elf, beim 5:5 in Meeder lediglich 13 Spieler zur Verfügung. Deshalb hofft der Ex-Profi, dass sich die Krankheits- und Verletztenliste lichtet, obwohl die verbliebenen Spieler zuletzt durchaus zu überzeugen wussten. Der TSV ist weit unter Wert platziert, wofür er sich allerdings nichts kaufen kann. Auf jeden Fall wollen sich die Ebensfelder für die 1:2-Hinrundenniederlage revanchieren.



Bezirksliga West

Samstag, 28. Okt., 14 Uhr:

Bosp. Coburg - Mönchröden

15 Uhr:

FC Coburg - TSV Meeder

16 Uhr:

FC Mitwitz - SpVgg Lettenreuth

Sonntag, 29. Okt., 13 Uhr:

Schammelsdorf - SV Würgau

14 Uhr:

SpVgg Ebing - TSV Ebensfeld

Breitengüßb. - SV Merkendorf

14.30 Uhr:

FC Oberhaid - SV Dörfleins