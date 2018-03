Derby spannend bis zum Schlusspfiff

Am 17. Spieltag der Bayernliga Nord kam es zum Rückrundenderby zwischen den beiden Fußball-C-Juniorenteams des FC Eintracht Bamberg und der DJK Don Bosco Bamberg. Der FCE gewann knapp mit 3:2 und schob sich auf den dritten Tabellenplatz vor. Die DJKler sind Fünfter.

Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Eintracht boten beide Mannschaften ihre stärkste Besetzung auf. Die Nervosität vor etwa 150 Zuschauern war allen Spielern deutlich anzumerken. Durch einen unerwarteten Weitschuss in der 10. Min. von Jonah Wanderer, der dem Schlussmann des FC Eintracht durch die Finger glitt, stand es urplötzlich 0:1 für den Gast. Dieses Tor tat dem Spiel aber sehr gut. Es war der Weckruf für die Hausherren, denn schon zwei Minuten später glich Nicolo De Baptistis durch einen sehenswerten Drehschuss im Strafraum der "Gelb-Grünen" zum 1:1 aus. Spätestens jetzt herrschte Derbystimmung im Sportpark Eintracht. Ab sofort waren die letzten Hemmungen abgelegt, und es entwickelte sich ein laufintensives Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die FCE-Jungs von Trainer Grasser erarbeiteten sich nach der Pause schnell eine Mehrzahl an Chancen. Wiederum De Baptistis verwertete einen Freistoß, der noch leicht von der gegnerischen Mauer abgefälscht wurde, zum verdienten 2:1. Es war jetzt ein Spiel auf ein Tor. Bereits zwei Minuten später erhöhte Dünsing eine wunderbare Flanke von L. Schneider zum 3:1. Aber das Auslassen von hochkarätigen Chancen war den Gastgebern jetzt anzukreiden. DJK-Trainer Hubert Richter änderte durch zwei Einwechslungen seine Aufstellung ab. Nach 62 Minuten musste nach starker Kampf- und Laufleistung J. Schneider vom Platz genommen werden, und es kam ein kleiner Bruch ins Spiel des FC Eintracht. Einen Querschläger in der Abwehr nutzte Jonah Wanderer zum 3:2-Anschlusstreffer in der 66. Min., und Don Bosco war wieder im Spiel. Dann schwächte sich die DJK mit einer Zeitstrafe aber selbst, und der FC Eintracht rettete den verdienten Sieg über die Zeit. red

FC Eintracht Bamberg 2010: Merklinger - Breitenbach, L. Schneider, Suma, Hennemann, De Baptistis (70. Bauer), Al Amoori, Hetzel, Kaufer, Dünsing (58. Kalb), J. Schneider (62. Auer) / DJK Don Bosco Bamberg: Olschewski - Pfeilert, Ludwig, Theinhardt, Simone (55. Flügel), Ott (36. Hummel), Schmitt, Wanderer, Lang (62. Schröter), Schmittlein (51. Engel), Kern