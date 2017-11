Der TSV Burgebrach verpasst den Sieg knapp

Die Ringer des TSV Burgebrach haben in ihrem Oberliga-Heimkampf gegen die SpVgg Freising mit fünf Siegen knapp eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft um Trainer Michael Giehl verlor in der Windeck-Halle mit 13:19, steht damit weiter auf dem achten und vorletzten Platz der Tabelle.

Die "Mattenklopfer" aus dem Steigerwald schlugen sich gegen den Tabellendritten aus Freising achtbar. Obwohl mit Michael Giehl, Mihail-Radu Mihut und Felix Pflauger gleich drei Sieggaranten fehlten, schafften die Burgebracher fünf Einzelsiege, die Hälfte der Kämpfe wurde gewonnen. Und das gegen diesen starken Gegner, der in Burgebrach in Bestbesetzung antrat und nach eigener Aussage "dem Tabellenletzten Au/Hallertau Schützenhilfe leisten" wollte, damit die Oberbayern auch im nächsten Jahr ihr Derby kämpfen können.

TSV-Trainer Giehl erklärte: "Mein Team hat gegen Freising und in Schonungen gezeigt, dass auch ein Rumpfteam die Überraschung schaffen kann. Die fünf Siege reichten am Ende zwar nicht ganz. Zur Halbzeit führten wir sensationell mit 9:4. Aber mit dieser Leistung können wir es drei Kampftage vor dem Saisonende noch schaffen, die Klasse zu halten. Alexander Giehl hat mich am meisten positiv überrascht. Sein Schultersieg war Extraklasse." Am Sonntag kämpfen die Burgebracher ab 15 Uhr beim ASV Hof (6.).

57 kg griechisch-römisch: Lucas Nein wurde in der ersten Runde von Christian Zacherl geschultert (Stand 0:4).

130 kg Freistil: Jens Brosowskigewann gegen den passiv ringenden Richard Krimmer mit 7:2 sicher nach Punkten. Der TSVler war am Mattenrand cleverer, konnte seine Beinangriff setzen und so punkten (2:4).

61 kg Freistil: Dragos Cimpanu trat in der für ihn ungewohnten Stilart gegen Rabi Azizi an. Der Burgebracher gewann dieses Duell in letzter Sekunde beim Stand von 10:10, weil ihm die höhere Wertung gelang (3:4).

98 kg griech.-röm.: Markus Zürl war gegen Wolfgang Storck wieder an Bord. Beide versuchten mit allen Mitteln, zum Erfolg zu kommen. Der Freisinger erhielt Verwarnungen wegen Kopfstoßens und Passivität. Mit 4:0 gewann der Burgebracher verdient (5:4).

66 kg griech.-röm.: Philipp Kellner gewann gegen Alexander Bauer auf der Waage, weil sein Gegner das Gewicht nicht brachte (Halbzeitstand 9:4).

86 kg Freistil: Pascal Marechal sicherte gegen Leonard Weßalowski seinen Kampf ab. Mit dem 0:9 verhinderte er einen weiteren Punkt, der im Falle eines Überlegenheitssieges an die Gäste gegangen wäre (9:7).

71 kg Freistil: Michael Uzelino konnte gegen die stark vorgeführten Beinangriffe von Philipp Unützer nichts ausrichten (9:11).

80 kg griech.-röm.: Einen super Kampf liefert Alexander Giehl gegen Patrick Kratzer. Zunächst wurde er ausgehoben und gab eine Vierer-Wertung ab. Danach zog er selbst eine Schleuder am Mattenrand zum 4:4 und hatte sogar die Chance, seinen Gegner zu schultern, aber der Schiedsrichter erkannte auf außerhalb. In der zweiten Hälfte wollte der Gästeringer erneut ausheben, aber "Sander" wehrte sehr gut ab, fing seinen Gegner ab und schulterte ihn. Mit diesem Sieg ging der TSV wieder in Führung (13:11).

75 kg griech.-röm.: Dominik Winkler war gegen den technisch und körperlich starken Freisinger Trainer Jon Gaimer ohne Chance. Er konnte die Hüftangriffe und Kopfschleuder nicht abwehren und verlor durch Überlegenheit (13:15).

75 kg Freistil: Josef Giehl setzte gegen den starken Nachwuchsringer Marcel Berger einige schöne Angriffe an. Er war aber nicht clever genug, selbst zu punkten. Der Freisinger entschied mit seiner Spezialtechnik, der Beinschraube, den Kampf (Endstand 13:19).