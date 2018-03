Der SV Memmelsdorf stoppt in Schwabach seine Negativserie

Der SC 04 Schwabach ist im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Memmelsdorf nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Damit liegen die Mittelfranken in der Tabelle weiter hinter den punktgleichen Gästen aus Oberfranken, die zuvor fünf Niederlage in Folge kassiert hatten. In einer Partie, die in der zweiten Hälfte weitgehend arm an Höhepunkten war, war das Ergebnis nicht völlig gerecht. Schwabach vergab in den ersten 45 Minuten zwei klare Chancen und hatte insgesamt die größere Zahl an Möglichkeiten, war jedoch bei der Führung der Gäste alles andere als im Bilde.

Beide Teams fanden schnell ins Spiel, die Platzherren sogar etwas besser. Torjäger Michael Weiß spurtete bereits in der Anfangsphase zwei Mal alleine, aber bedrängt auf den Memmelsdorfer Torhüter zu, versäumte es jedoch, die Führung zu erzielen, da Florian Dörnbrack im Tor der Gäste jeweils Sieger blieb. Während das Publikum sein Team auf dem richtigen Weg wähnte, nutzten die Memmelsdorfer eine Unachtsamkeit der Schwabacher zur Führung. Nach einem Freistoß von rechts auf Strafraumhöhe gelang es der Defensive nicht, das Leder aus der Gefahrenzone zu befördern. Gleichzeitig hatte sie SVM-Stürmer Manuel Schwarm völlig alleine gelassen. Aus etwa zwölf Metern Mittelstürmerposition gelang ihm ein Schuss, der abgefälscht unhaltbar in die linke Ecke einschlug und den Schwabacher Anhang entsetzte (10. Min).

Danach gewannen die Hausherren nach und nach Kontrolle über die Partie und überzeugten auch spielerisch. Dank forscher Gäste entwickelte sich bis zum Halbzeitpfiff ein Spiel, bei dem um jeden Meter gekämpft wurde. Schwabach investierte läuferisch und kämpferisch enorm viel Energie. Eine Reihe guter Angriffe mit Torgefahr war die Folge.

Der Ausgleich kam zwar etwas glücklich zustande, war aber im Abschluss ein geniales Tor, weil sich Abwehrspieler Thomas Mohrbach als Instinktstürmer erwies. Ein Freistoß in den Memmelsdorfer Strafraum war von einem Verteidiger so unglücklich abgefälscht worden, dass der Ball hoch links an den Fünfmeterraum kam. Mohrbach stand mit dem Rücken zum Tor, reagierte aber automatisch richtig. Mit dem Hinterkopf gelang ihm aus gut sechs Metern ein Heber über den herausstürmenden Keeper hinweg zum Ausgleich (44.). Zuvor hatte Mohrbach nach zwei Ecken mit Kopfbällen bereits Pech gehabt. Einmal ging der Ball knapp über die Latte (32.), dann rettete der Torhüter glänzend (41.).



Memmelsdorf lässt wenig zu

Schwabach gelang es nicht, an die Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Memmelsdorf hatte sich nun gut auf die Heimoffensive eingestellt, ließ wenig zu und blieb selbst stets gefährlich. Schwabach hätte den Sack ebenso zumachen können wie Memmelsdorf. Weiß scheiterte erneut allein vor dem Tor ebenso an Dörnbrack (58.) wie auf der anderen Seite der Memmelsdorfer Angreifer Dominik Schütz (70.).



Ostermontag

SV Memmeldorf -

ASV Veitsbronn/Siegelsdorf

Am Ostermontag (15 Uhr) empfängt der SV Memmelsdorf den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf um 15 Uhr in der Schmittenau. Die Gäste haben noch etwas gutzumachen aus dem Hinspiel, in dem der SV Memmelsdorf den Veitsbronnern mit 2:5 die höchste Heimniederlage zugefügt hatte. Diese werden die Gäste wettmachen wollen. Die SVM-Manschaft von Trainer Rolf Vitzthum kann nach dem Punktgewinn in Schwabch mit einem Heimsieg einen Riesenschritt machen, um sich von den Relegationsplätzen weiter zu entfernen. Die Heimelf wird auf ein kompaktes Gästeteam treffen, das nicht auf einen offenen Schlagabtausch aus sein wird. Somit werden die Jungs aus der Schmittenau Geduld aufbringen und mit einem sicheren Passspiel auf ihre Chancen warten müssen. Aufpassen muss der SVM auf die Nadelstiche der Gäste, die mit Marius Mauder (acht Tore) einen treffsicheren Stürmer in ihren Reihen haben. rs/hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller