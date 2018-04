Der Spitzenreiter setzt sich ab

In der Frauenfußball-Landesliga Nord gewann der Tabellenführer SV Frensdorf das Spitzenspiel gegen seinen schärfsten Verfolger 1. FC Nürnberg II knapp mit 1:0. Aufgrund eines Abseitstors, das gewertet wurde, verlor die SpVgg Stegaurach beim Mitaufsteiger SV Neusorg unglücklich mit 1:2.



SV Frensdorf -

1. FC Nürnberg II 1:0

Forsch starteten die Frensdorferinnen vor den zahlreichen Zuschauern in das Spitzenspiel. Die ersten 20 Minuten spielten sich beinahe ausnahmslos in der Hälfte der Gäste ab. Die SVF-Damen übten viel Druck auf das gegnerische Gehäuse aus und verzeichneten nach wenigen Minuten schon die ersten guten Torchancen, die allerdings von der starken Club-Torhüterin vereitelt wurden. In der 29. Min. war es dann endlich soweit. Ein schön herausgespielter Angriff über die rechte Seite brachte das zu diesem Zeitpunkt hochverdiente 1:0. Marsia Gath brachte den Ball von der Grundlinie in den Rücken der Gäste-Verteidigung, Denise Müller schloss ab, traf den Ball aber nicht richtig, und Katharina Kupfer grätschte am langen Pfosten den Ball über die Linie. Die Nürnberger Offensive fand bis zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Und so sollte es auch in der zweiten Hälfte bleiben. Frensdorf verteidigte den Vorsprung kämpferisch, da die Nürnbergerinnen nun versuchten, früher anzulaufen und den Spielaufbau der Heimmannschaft früh zu stören. Die Gastgeberinnen ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und verwalteten die Führung souverän, ohne jegliche Torchancen zuzulassen. Nun gilt es den komfortablen Vorsprung von sieben Punkten zu verteidigen.



SV Neusorg -

SpVgg Stegaurach 2:1

Gut erholt von der Heimniederlage gegen Bayreuth zeigten sich die Damen der SpVgg Stegaurach beim Mitaufsteiger SV Neusorg. Schon in der 4. Min. nahm Katrin Schäder einen Steilpaß auf und nutzte diesen mit einen strammen Schuss in den Torwinkel zur frühen Führung für die Gäste. Dies gab dem Spiel der SpVgg sichtlich Ruhe im Spielaufbau. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts daran. In der 72. Min. wurde Friedrich schön freigespielt, und sie netzte unhaltbar für die Stegauracher Torhüterin Mona Dippold zum Ausgleich ein. Nur sieben Minuten später eine ähnliche Situation: Friedrich wurde mit einem langen Ball bedient, den sie zur 2:1-Führung verwertete. Jedoch stand die Spielerin beim Abspiel zwei Meter im Abseits, welches der Referee übersah. Somit mussten die Aurachtalerinnen auch ihr drittes Rückrundenspiel verloren geben. red