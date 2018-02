Der 20. deutsche Titel der Bamberger Keglerinnen ist perfekt

Die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg haben mit dem 7:1-Heimsieg in der Bundesliga über den KV Liedolsheim (3.) nicht nur ihre 20. deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht, sondern auch eine Machtdemonstration abgeliefert. Beim 3520:3262-Erfolg schickte die Victoria ihren Gast mit sage und schreibe 258 Kegeln Differenz nach Hause. Und das, obwohl mit Daniela Kicker und Beate Wlodarczyk zwei Stammspielerinnen nicht zum Einsatz kamen. Auch die 17,5:6,5 Satzpunkte (SP) sprechen Bände. Beste Bambergerinnen waren Sina Beisser mit 620 und Corinna Kastner mit 619 Holz.

Neben den Startspielerinnen Sina Beisser und Corinna Kastner kam Anne Tonat zu ihrem Debüt in der ersten Garnitur. Sie traten gegen Jones, Schneider und Dreher an. Sina Beisser hatte mit Jugendnationalspielerin Jones keine Probleme, nur ein schwächerer zweiter Satz verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Über 165, 137, 168 und 150 in den Sätzen kam sie auf die Tagesbestleistung von 620 Holz und besiegte Jones (544) mit 3:1 SP. Mit 400 Kegeln zeigte sie in die Vollen die beste Leistung.

Corinna Kastner kam über ein hervorragendes Abräumen (230) auf 619 Kegel und fertigte Schneider (541) mit 4:0 SP ab. Das Spiel von Tonat gegen Dreher war das spannendste Duell der Partie. Tonat startete mit 119 äußerst ungünstig, Dreher brachte 127 auf die Bahn. Doch davon wenig beeindruckt steigerte sich die U23-Nationalspielerin auf 147 und glich zum 1:1 aus. Dreher drehte die Partie wieder und ging nach 138:129 mit 2:1 in Führung. Nun musste Tonat den letzten Satz mit mindestens drei Kegel Differenz gewinnen. Gesagt, getan. Die Bambergerin kam auf 132 Holz und besiegte damit Dreher, die bei 115 hängenblieb, bei 2:2 SP aufgrund des höheren Ergebnisses von 527:512. Bamberg führte zur Halbzeit mit 3:0 Mannschaftspunkten (MP) und 169 Kegeln.



Riesiger Vorsprung zur Halbzeit

Ioana Antal, Alina Dollheimer und Ines Maricic trafen auf Melina Zimmermann und die Sellner-Schwestern. Antal hatte mit Sabin Sellner keine Probleme und sicherte den vierten MP mit einem glatten 4:0 nach Sätzen und 576:523 Kegeln. Das Duell der Nationalspielerinnen Alina Dollheimer und Melina Zimmermann verlief spannend. Die Liedolsheimerin startete mit 160:153 besser. Dollheimer glich umgehend mit 152:141 aus. Der dritte Satz ging wieder mit 148:143 an den Gast. Mit einem Kegel lag Dollheimer im Hintertreffen. In die Vollen baute Zimmermann mit 90:84 ihren Vorsprung wieder aus, was noch mehr Druck für Dollheimer brachte. Mit gutem Abräumen glich die Bambergerin zwar noch aus, doch die Punkteteilung im letzten Satz mit 143:143 brachte den Ehrenpunkt für Liedolsheim, da Zimmermann mit 2,5:1,5 SP und 592:591 Holz gewann. Im letzten Duell gegen Sandra Sellner gewann Ines Maricic den ersten Satz mit 148:146 knapp und musste das 1:1 mit 137:142 hinnehmen. Maricic steigerte sich deutlich, sicherte sich mit 163:125 und 139:137 die Sätze 3 und 4 und gewann mit 3:1 SP bei 587:550 Kegeln, womit der deutliche 7:1-Heimsieg des neuen und alten deutschen Meisters feststand.

SKC Victoria Bamberg -

KV Liedolsheim 7:1

(17,5:6,5 Satzpunkte, 3520:3262 Holz)

Beisser - Jones 3:1 (620:544)

Kastner - Schneider 4:0 (619:541)

Tonat - Dreher 2:2 (527:512)

Antal - Sab. Sellner 4:0 (576:523)

Dollheimer - Zimmermann 1,5:2,5 (591:592)

Maricic - San. Sellner 3:1 (587:550)