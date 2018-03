Das Gundelsheimer Mädels-Märchen geht weiter

Eine Unachtsamkeit entscheidet





3:0-Sieg im Halbfinale





Unter besten acht in Deutschland



Die U15-Fußballerinnen der SG SV Gundelsheim haben die nächste Hürde überwunden. Auch bei der süddeutschen Futsal-Meisterschaft in Wertingen traf der bayerische Meister größtenteils auf Nachwuchskickerinnen von Frauen-Bundesliga- und Zweitligamannschaften. Die SG schlug sich dabei einmal mehr hervorragend und qualifizierte sich als süddeutscher Vizemeister für die deutsche Meisterschaft am 10. März in Wuppertal.Die Gundelsheimerinnen kämpften in der Gruppenphase mit der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg um den Einzug ins Halbfinale. Im ersten Spiel trafen die Gundelsheimerinnen gleich auf den Turnierfavoriten aus Hoffenheim. Man merkte den Mädels die Nervosität an. Trotzdem erarbeitete sich die SG nach kurzer Anlaufzeit ein paar Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Das wurde dann bestraft. Eine kleine Unachtsamkeit in der Defensive reichte schon und die TSG erzielte den 1:0-Siegtreffer.Im letztem Gruppenspiel trafen die SG-Mädels auf den Sportclub aus Freiburg. Beide Mannschaften spielten schönen Kombinationsfußball. Nach einem Freistoß von Lisa Hirschberg war die Torhüterin von der einlaufenden Jessica Förtsch irritiert worden, so dass der Ball zum 1:0 ins Tor segelte. Es war trotz des Führungstreffers noch ein sehr enges Spiel. 30 Sekunden vor dem Ende machte Emma Kusch mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. Im letztem Spiel der Gruppe A bezwang die TSG Hoffenheim den SC Freiburg souverän mit 3:1. Damit führten die Kraichgauerinnnen die Tabelle vor der SG Gundelsheim und dem SC Freiburg an. In der Gruppe B setzten sich die VfL Sindelfingen Ladies vor der DJK Darmsatdt und dem SV Wilting durch.Im Halbfinale gegen Sindelfingen kristallisierte sich schnell heraus, dass die andere Gruppe deutlich schwächer war. Die SG-Mädels kombinierten und ließen die Gegnerinnen und den Ball laufen. Nach gut fünf Minuten erzielte Lisa Hirschberg die 1:0-Führung. Direkt nach dem Anstoß der Sindelfingerinnen erkämpfte Emma Kusch den Ball und erhöhte eiskalt auf 2:0. Jule Löbenfelder und Lilly Beyer, die beiden Jüngsten im Kader der SG, hatten in der Folgezeit noch zwei Chancen, scheiterten aber knapp an der Torhüterin bzw. am Aluminium. Nach einem Einkick von Lisa Hirschberg stand Lilly Beyer frei vor der Torhüterin und schob den Ball souverän zum 3:0-Endstand ins Tor ein. Die Oberfränkinnen standen damit im Finale und qualifizierten sich auch für die deutsche Meisterschaft.Das andere Halbfinale konnte Hoffenheim für sich entscheiden. Somit trafen die Gundelsheimerinnen im Finale, wie schon in der Gruppenphase, auf die TSG.Die SG hielt zwar einige Zeit mit den Hoffenheimerinnen mit, doch die Überlegenheit der Kraichgauerinnen kristallisierte sich im Laufe der Begegnung immer mehr heraus. Julia Schuster vereitelte viele Chancen der Hoffenheimerinnen. Trotzdem gewann der hohe Favorit das Finale mit 2:0. Die SG SV Gundelsheim freute sich dennoch über einen herausragenden zweiten Platz bei der süddeutschen Meisterschaft. Die Gundelsheimerinnen setzten sich in der stärkeren Gruppe durch, gewann gegen den Bundesliganachwuchs aus Freiburg und fahren am Samstag zur deutschen Meisterschaft nach Wuppertal. Damit gehört eine Mannschaft aus Oberfranken zu den besten acht Mannschaften aller U15-Juniorinnnen in Deutschland.Die Trainer Klaus Hirschberg, Michael Jung und Julia Hirschberg freuten sich nach dem Turnier: "Einfach unglaublich, dass man nach sechs Jahren harter Arbeit bereits zu den besten Mannschaften in ganz Deutschland gehört. Vor allem wenn man bedenkt, dass nur knapp 30 Mädchen für die U13, U15 und U17 zur Verfügung stehen und man jedes Jahr kämpfen muss, damit man in allen Altersklassen eine Mannschaft stellen kann."Der Erste Vorsitzende des SV Gundelsheim, Christian Wolf, merkte bei der Feier an, dass er sich wie bei Asterix fühle: "Gundelsheim ist das kleine gallische Dorf, das sich gegen die übermächtigen Römer behauptet. Mal schauen wie lange der Zaubertrank noch hält."Bei der deutschen Meisterschaft warten jetzt in Gruppe B der Magdeburger FFC, SC13 Bad Neuenahr und der SV Meppen 1912 auf die SG. In Gruppe A stehen sich die TSG Hoffenheim, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Köln und DFC Westsachsen Zwickau gegenüber.Wer Interesse hat bei der deutschen Meisterschaft die Mädels der SG SV Gundelsheim im Fanbus zu begleiten, kann sich per Email bei Julia Hirschberg ( hirschberg.julia@googlemail.com ) melden.