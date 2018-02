Brose-Verantwortliche stehen Rede und Antwort - Übertragung im Livestream

Übertragung des Talks im Livestream



Zwei Tage lang herrschte Funkstille: Der Verein hatte sich selbst eine Informationssperre zum Thema Trinchieri auferlegt. Mehr als die offizielle Bestätigung und einen kurzen Dank in Richtung des Ex-Trainers durch Rolf Beyer gab es vorerst nicht.Das sorgte für Unmut bei den Fans, die teilweise nicht nur Trinchieris Entlassung kritisierten, sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Viele Fragen wurden aufgeworfen: Wie geht es weiter? Bis auf weiteres übernimmt zwar Co-Trainer Ilias Kantzouris , doch kommt bis Saisonende noch ein neuer Coach? Was passiert mit den Spielern, die das System Trinchieri nie wirklich umsetzen konnten? Antworten gab es keine.Am Mittwoch lud der Verein dann öffentlich zu einem Fan-Talk am Donnerstagabend (Beginn um 19.30 Uhr in der Business Lounge in der Brose Arena) ein. Michael Stoschek und Rolf Beyer werden sich den Fragen der Fans stellen. Am Abend meldete sich dann noch der verletzte Kapitän Elias Harris via Facebook zu Wort: "Seit fast fünf Jahren bin ich jetzt hier in Bamberg, und das ist wohl zweifellos die bisher schwierigste Situation, in der wir gerade alle stecken", schrieb er unter anderem und forderte die Fans auf, geschlossen hinter der Mannschaft zu stehen.Am Donnerstagmorgen folgte dann eine weitere Pressemitteilung, in der die Verantwortlichen auf Trinchieris Anteil an der Zusammenstellung des meist enttäuschenden Teams hinwiesen. " Leider war es ihm nicht möglich eine Mannschaft zu formen und ihr sein Spielsystem zu vermitteln", wird Michael Stoschek dort zitiert. Weiter spricht er von großen Spannungen auf allen Seiten. Auch Trinchieris Twitter-Vorstoß wird kritisiert: "Mit Rücksicht auf seine Verdienste und seine aktuelle gesundheitliche Situation wollten wir die Zusammenarbeit abgestimmt beenden und bedauern, dass dies nicht möglich war."Brose Bamberg wird den Fan-Talk aus der Business Lounge in der Brose Arena live auf dem Youtube-Kanal des Vereins übertragen.Start der Übertragung ist um 19.25 Uhr, der Talk soll um 19.30 Uhr beginnen.Eine Zusammenfassung des Fan-Talks finden Sie Donnerstagnacht auf infranken.de