Brose Bamberg verpflichtet US-Amerikaner Dorell Wright

Wie der deutsche Basketball-Meister am Freitag mitteilte, kommt der Flügelspieler vom bosnischen Erstligisten BC Igokea und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Damit reagierten die Bamberger auf die Verletzung von Elias Harris, der wegen eines Knochenödems im Knie ausfällt. Der 31-jährige Wright bestritt 549 Partien in der NBA und wurde 2006 mit Miami Heat Meister."Mit Dorell Wright bekommen wir einen Spieler mit enormer Erfahrung und einem ausgeprägten Basketball-IQ. Zudem verfügt er über eine hohe Scorer-Qualität und -Mentalität. Wir sind uns sicher, dass er uns in der momentanen Situation schnell weiterhelfen wird", erklärte Sportdirektor Ginas Rutkauskas. "Ich werde, solange ich hier spielen darf, Tag und Nacht alles geben und versuchen, dem Team bestmöglich zu helfen", versicherte Wright.