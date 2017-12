Brose Bamberg verpflichtet Center Dejan Musli

Brose Bamberg hat Dejan Musli verpflichtet. Der 26-jährige Serbe kommt vom spanischen Spitzenteam Unicaja Málaga und hat beim deutschen Meister einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Durch den Fakt, dass der 2,13 m große Center, der in Bamberg mit der Nummer 42 auflaufen wird, bereits neun Euroleague-Spiele für die Andalusier in dieser Saison absolviert hat, ist er für Brose in diesem Wettbewerb erst ab Januar zum Spiel gegen Khimki Moskau spielberichtigt. In der BBL dürfte er sofort ran, könnte also schon am Samstagabend (20.30 Uhr) erstmals im Heimspiel des deutschen Meisters gegen Science City Jena im Kader stehen.

"Ich fühle mich sehr gut. Ich bin froh, dass ich bei einem Champions-Team spielen darf. Ich kann es nicht erwarten, alle kennenzulernen und mit der Mannschaft und dem Trainerstab zu arbeiten. Natürlich wird es zunächst schwierig. Ich komme mitten in der Saison in eine eingespielte Truppe. Ich muss alles lernen: die Systeme, wie die Jungs ticken, die Teamchemie, alles. Das ist das Wichtigste, aber auch das Schwierigste. Ich bin mir aber sicher, dass mir hier jeder helfen wird. Im Gegenzug werde ich versuchen alles einzubringen, was ich habe. Offensiv, defensiv - ich denke, ich kann dem Team eine Menge geben. Aber es wird etwas Zeit benötigen", betont Musli nach bestandenem Medizincheck.

Der serbische Nationalspieler begann seine Karriere bei FMP Zeleznik. 2007 debütierte er für die erste Mannschaft in der ersten serbischen Liga, bevor er 2010 erstmals nach Spanien zu Baskonia Vitoria wechselte. Über Italien ging es zunächst zurück nach Spanien und schließlich zurück nach Serbien, wo sich Musli Partizan Belgrad anschloss. Hier gewann er 2013 und 2014 jeweils die serbische Meisterschaft. Über Mega Leks und Basquet Manresa landete er 2016 schließlich in Málaga. Hier kam er aufgrund der Ausländerbeschränkung in der spanischen ACB in der aktuellen Saison nicht zum Zug, in der Euroleague jedoch auf neun Einsätze. In etwas mehr als elf Minuten im Schnitt erzielte Musli dabei 5,4 Punkte und holte 2,7 Rebounds. Insgesamt kommt das serbische Kraftpaket in seiner Karriere auf 44 Spiele in Europas bestem Wettbewerb, 21 Partien bestritt er im Eurocup.