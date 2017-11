Zwei Serien sind zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison in der Würzburger Arena am Freitagabend gerissen: Die ambitionierte Mannschaft von Dirk Bauermann startete mit einem Paukenschlag und brachte dem deutschen Meister aus Bamberg 110 Tage nach dem Gewinn des neunten Titels mit dem 73:76 (39:46) die erste Niederlage bei. Im 14. Frankenderby sicherten sich die Würzburger zudem den ersten Erfolg gegen den großen Nachbarn, der erstmals seit 2009 (55:67 in Oldenburg) wieder ein Auftaktspiel im deutschen Oberhaus verlor. Am Dienstag, 3. Oktober, um 15 Uhr geht's für Brose Bamberg mit dem ersten Heimspiel gegen Gießen weiter.



Nach einer stimmungsvollen Eröffnungsshow, bei der die Bamberger Cheerleader in den Trikots der 18 Bundesliga-Teams aufliefen und musikalisch von der Band Culcha Candela begleitet wurden, erfolgte pünktlich um 20.30 Uhr der erste Sprungball der 52. Bundesliga-Saison.



Die Würzburger fangen sich

Nach 2:10 Minuten erzielte Neuzugang Daniel Hackett per Dreier die ersten Punkte für den Meister. Nach anfänglicher Offensivflaute (0:6) fingen sich die Hausherren aber und erzwangen ein offenes Spiel. Die fünf Fouls innerhalb von 100 Sekunden der Gäste und die Ballverluste Nummer 4 und 5 nutzten die Unterfranken, um sich erstmals einen größeren Vorsprung (32:26) zu erspielen, wobei sich bei den Hausherren vor allem Kresimir Loncar als sicherer Vollstrecker erwies. Auf Bamberger hielten zwar Bryce Taylor (10 Punkte in der ersten Halbzeit), Maodo Lo (7) und Leon Radosevic (6) dagegen, doch ansonsten konnte sich keiner gegen die aggressive Verteidigung der Hausherren so richtig durchsetzen. Robin Benzing (13) war letztlich dafür verantwortlich, dass die motivierten "Bauermänner" sehr zur Freude ihrer Fans mit einem 46:39-Vorsprung in die Kabine gingen.



Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an der Würzburger Dominanz (55:45), so dass Andrea Trinchieri zu einer frühen Auszeit gezwungen war. Jetzt blies der starke Hackett zur Aufholjagd, doch die Hausherren ließen sich nicht beeindrucken und gingen mit einem komfortablen 64:55-Vorsprung in die letzten zehn Minuten.



Mehr Energie in der Verteidigung

Vor dem Schlussviertel stellte sich die Frage: Kann der Favorit das Blatt noch wenden? Das Brose-Team ging jetzt in der Verteidigung mit viel mehr Energie zu Werke. Tatsächlich schien die Partie dank der Punkte von Hackett und Lo zu kippen (63:67), doch Maurice Stuckey setzte mit seinem Dreier einen weiteren Nadelstich. Quincy Miller schoss auf der anderen Seite dagegen eine Fahrkarte nach der anderen. Nach dem dritten Hackett-Dreier war beim 66:72 drei Minuten vor dem Ende aber noch nichts entschieden. Rubit und Radosevic brachten die Gäste bis auf 70:72 heran. Doch im Gegensatz zu den Gästen verwandelten die Würzburger ihre Freiwürfe sicher und siegten verdient.



Die Statistik

s.Oliver Würzburg - Brose Bamberg 76:73

(18:20, 28:19, 18:16, 12:18 )

Würzburg: Benzing (23 Punkte), Olncar (20/3 Dreier), Hammonds (11/2), Stuckey (10/1), Gaddy (5/1), Hoffmann (4), Olisevicius (3/1), Lipkevicius, Kratzer, Mangold

Bamberg: Lo (16), Hackett (13), Radosevic (10), Taylor (10/1), Rbit (6), Nikolic (5), Miller (4), Zisis (4), Staiger (3/1), Harris (2), Heckmann

SR: Panther, Madinger, Oruzgani

Zuschauer: 3000 ausverk.

Gesamtwurfquote: Würzburg 38 Prozent (23 Treffer/60 Versuche), Bamberg 45 (26/57)

Dreier: Würzburg 30 Prozent (8/27), Bamberg 26 (5/19)

Freiwurfquote: Würzburg 88 Prozent (22/25), Bamberg 64 (/)

Rebounds: Würzburg 33 (23 defensiv/10 offensiv), Bamberg 38 (28/10)

Ballgewinne/-verluste; Würzburg 5/5, Bamberg 2/8

Assists: Würzburg 15 / Bamberg 10

Fouls: Würzburg 23 / Bamberg 25