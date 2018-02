Brose Bamberg stellt sich den Fans

ps



Drei Tage nach der Trennung von Trainer Andrea Trinchieri wollen sich die Verantwortlichen von Brose Bamberg erstmals zu den Gründen für ihre Entscheidung äußern - und dies öffentlich. Der deutsche Basketballmeister hat für den heutigen Donnerstagabend um 19.30 Uhr zu einem Fantalk in die Business-Lounge der Brose Arena geladen. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Stoschek und Geschäftsführer Rolf Beyer werden laut einer Mitteilung des Vereins "alle wichtigen Fragen rund um die Trainerentlassung von Andrea Trinchieri beantworten und mit Gerüchten und Spekulationen aufräumen". Brose Bamberg bittet die interessierten Fans um eine formlose Anmeldung (mehr unter www.brosebamberg.de ). Einlass ist ab 19 Uhr. Brose Bamberg hat am Montag lediglich bestätigt, dass Trinchieri nicht mehr Trainer sei. Kurz zuvor hatte der 49-jährige Italiener per Twitter seinen vorzeitigen Abschied nach dreieinhalb Jahren bekannt gegeben.