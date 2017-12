Brose Bamberg lässt dem Mitteldeutschen BC keine Chance

Ohne Geschenke musste sich der Mitteldeutsche BC am zweiten Weihnachtsfeiertag auf die Heimfahrt nach Weißenfels machen. Brose Bamberg brannte in der ersten Halbzeit ein Offensiv-Feuerwerk (58:32) ab, wurde seiner Favoritenrolle im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres vollauf gerecht und verbesserte sich in der Tabelle mit dem 103:66-Sieg über den Tabellenelften auf Rang 3. Die Pokal-Qualifikation, für die mindestens Platz 6 nach der Vorrunde zu Buche stehen muss, sollte kein Problem sein.



Von Beginn an fokussiert

Nach wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Folge war dem Brose-Team von Beginn an anzumerken, dass es diese Negativserie unbedingt beenden wollte. Mit aggressiver Ganz-Feld-Verteidigung zwangen die Bamberger die überforderten Gäste zu etlichen Ballverlusten, und gegen die flüssige Brose-Offensive wusste sich der MBC oft nur mit Fouls zu helfen. Über 10:2, 17:6 und 26:6 zogen der starke Dejan Musli und seine Mitstreiter bis zum Viertelende auf 30:8 davon.

Nach einer Trefferquote von nur 21 Prozent aus dem Feld lief es zu Beginn des zweiten Abschnitts dann ein bisschen besser für den MBC. Doch die Hausherren, die gegen die Zonenverteidigung kleinere Probleme hatten, fingen sich schnell wieder und fanden mit dem Dreier-Regen von Lucca Staiger und Ricky Hickman schnell eine Antwort auf den 9:2-Lauf der Gäste. Musli sorgte mit seinen Punkten 13 und 14 in der ersten Halbzeit für eine 56:29-Führung.

Trotz des deutlichen Vorsprungs drückten die Bamberger auch im dritten Viertel kräftig auf die Tube: Lucca Staiger bescherte den Fans mit seinem fünften Dreier erstmals einen 30-Punkte-Vorsprung (66:34). Doch das war's noch nicht: Ali Nikolic mit zwei Dreiern und Patrick Heckmann, der lange auf der Bank schmoren musste, mit einigen gelungenen Aktionen, sorgten dafür, dass die Partie schon vor dem Schlussviertel (82:42) entschieden war.



Nikolic macht die 100 voll

Jetzt stellte sich nur noch die Frage, würde der deutsche Meister seinen Fans am zweiten Feiertag einen Hunderter bescheren? Zunächst gestattete man dem MBC etwas Ergebniskosmetik (90:56), doch noch waren fast fünf Minuten Zeit. Nach weiteren Dreiern von Staiger und Nikolic war es dann der slowenische Europameister, der den dreistelligen Erfolg perfekt machte.

"Das haben wir heute gut gemacht nach den drei Niederlagen zuletzt. Wir wollten heute wieder mal ein Bamberg-Spiel zeigen - das ist uns gelungen", kommentierte Maodo Lo.

Weiter geht's für das Brose-Team am Freitag (18.30 Uhr) mit dem Euroleague-Auftritt bei Anadolu Efes Istanbul.



Brose Bamberg -

Mitteldeutscher BC 103:66

(30:8, 28:24, 24:10, 21:24)

Bamberg Staiger (21 Punkte/7 Dreier), Musli (16), Hickman (14/3), Nikolic (11/3), Radosevic (10), Rubit (10), Lo (8), Wright (5), Heckmann (4), Olinde (2), Zisis (2)

Weißenfels Jones (15), Sibert (13/1), Drenovac (10/2), Pinkins (9), Schwarz (5/1), Niedermanner (4/1), Gloger (3), Pantelic (3), Hatten (2), Kerusch (2), Liyanage, Turudic

SR Madinger, Oruzgani, Brendel

Zuschauer 6100

Gesamtwurfquote Bamberg 62 Prozent (33 Treffer/53 Versuche), Weißenfels 36 (24/67)

Dreier Bamberg 59 Prozent (13/22), Weißenfels 21 (5/24)

Freiwurfquote Bamberg 80 Prozent (24/30), Weißenfels 76 (13/17)

Rebounds Bamberg 34 (29 defensiv/5 offensiv), Weißenfels 28 (16/12)

Ballgewinne/-verluste Bamberg 10/9, Weißenfels 6/12

Assists Bamberg 24 / Weißenfels 8

Fouls Bamberg 17 / Weißenfels 24