Breitengüßbacher in Wurflaune: 123:80 in Zwickau

Die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (5.) haben sich am 19. Spieltag der Regionalliga Südost offensivstark gezeigt. Sie gewannen beim Tabellenletzten GGZ Basket Zwickau mit 123:80. Trotz des 60:82 verkaufte sich der Aufsteiger TTL Bamberg (12.) bei der BG Topstar Leitershofen (10.) gut.



GGZ Basket Zwickau -

TSV Breitengüßbach 80:123

Wegen seiner Rückenprobleme wurde Jonas Klaus geschont. Von Anfang an zeigten die Güßbacher ihre Klasse, sie führten nach zweieinhalb Minuten mit 12:2. Die Oberfranken zeigten schön anzusehenden Teambasketball, wobei es ihnen teilweise auch sehr einfach gemacht wurde. Nach dem ersten Viertel stand es 31:16 für die "Gelbschwarzen", zur Halbzeit 64:36. Die Partie war längst entschieden.

Im dritten Viertel ließen es die Oberfranken etwas ruhiger angehen. Nach 30 Spielminuten stand es 87:57 und der "Hunderter" deutete sich an. Im Schlussabschnitt zogen die Gäste das Tempo nochmals merklich an. Dies spiegelte sich auch in einem 22:4-Lauf wider. Dabei traf die Tröster-Truppe beinahe jeden Wurf, weshalb es nach 36 Minuten 114:66 stand. Dies war zugleich die höchste Führung für die Gäste, die es zum Ende hin wieder etwas ruhiger laufen ließen. So konnten die Zwickauer noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. 123:80 - so viele Punkte hat der TSV Tröster Breitengüßbach in der jüngeren Vergangenheit nicht erzielt. Jetzt gilt es, sich auf Samstag zu fokussieren, wenn um 19 Uhr der Tabellenzweite Gotha II in die Hans-Jung-Halle kommt.

TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (21/2 Dreier), Land (21/1), Lorber (21/2), Heide (15), T. Dippold (13/1), Nieslon (13/1), Will (10/2), Engel (7/1), D. Dippold (2)

BG Topstar Leitershofen -

TTL Basketb. Bamberg 82:60

"Das deutliche 82:60 wird dem Spielverlauf überhaupt nicht gerecht und spiegelt die hervorragende Leistung des Bamberger Rumpfteams nicht wider", berichtet TTL-Manager Klaus Linsner. Neben dem verletzten Center Frerik Adriaans meldete sich auch noch der zuletzt stark aufspielende Center Daniel Eisenhardt wegen eines fieberhaften Infekts ab. Trotz dieser schlechten Voraussetzungen starteten die Bamberger furios, brachten den Gegner zur Verzweiflung und das Leitershofener Publikum rieb sich verwundert die Augen. Mit einer hervorragenden Zonenverteidigung machten die TTLer die enorme körperliche Überlegenheit der Schwaben wett, kämpften stark beim Rebound und kamen so zu vielen Ballgewinnen. Mit sehenswerten Schnellangriffen und konsequentem Zug zum gegnerischen Korb punkteten die Bamberger. Die großen Spieler der Hausherren fanden gegen die harte Bamberger Verteidigung nur sehr selten den Weg zum Korberfolg. Die Bamberger erspielten sich im zweiten Viertel einen 19-Punkte-Vorsprung, den die Hausherren aber mit Dreiern wieder bis auf drei Zähler reduzieren konnten. Zur Halbzeit stand es 36:33 für den TTL.

Es entwickelte sich nun ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Die TTLer blieben bei ihrer erfolgreichen Zonenverteidigung, aber auf den großen Positionen hatten doch schon mehrere Spieler Foulprobleme, weshalb Coach Rainer Wolfschmitt seine kurze Rotation doch phasenweise aufgeben musste und auch die Jugendspieler Michael Dorn und Simon Ulshöfer aufs Feld schickte. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Gäste mit zwei Punkten zurück und hielten das Spiel bis zur 35. Min. offen. Dann schwanden den Bambergern aber sichtlich die Kräfte, und sie erzielten in den letzten fünf Minuten nur noch fünf Punkte, während auf der Gegenseite nun auch die großen Spieler der Hausherren regelmäßig punkteten. Trainer Wolfschmitt war trotzdem zufrieden: "Wir haben in der ersten Hälfte dominiert und lange mitgehalten, bevor uns die Luft ausging. Hätten wir auch nur einen echten Center auf dem Feld gehabt, hätten wir eine große Siegchance gehabt. Ein großes Lob an meine Jungs, darauf können wir aufbauen." fd/kl

TTL Basketball Bamberg: Lachmann (16/2 Dreier), Dippold (15/2), Hubatschek (10), Jefferson (9/1), Land (4), Duckarm (4), Reichmann (2), Dorn, Ulshöfer