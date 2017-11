Breitengüßbacher empfangen Herzogenaurach zum Derby

Die Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (4.) empfangen am Samstag (19 Uhr) in der Hans-Jung-Halle die Longhorns Herzogenaurach (12.) zum Derby in der Regionalliga Südost. Mit der Bundesligareserve der Science City Jena empfängt der Aufsteiger TTL Basketball Bamberg (11.) am Sonntag (15 Uhr) in der Graf-Stauffenberg-Schule den Tabellenletzten.

TSV Tröster Breitengüßbach -

Longhorns Herzogenaurach

Eine Woche nach dem unnötigen 62:73 in Gotha, als sie in der zweiten Halbzeit nur 24 Punkte erzielten, treffen die Jungs des Trainerduos Ulf Schabacker und Johannes Laub auf Herzogenaurach. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit gleich drei alten Bekannten. Mit dem treffsicheren Stefan Dinkel, der vor dieser Saison nach Mittelfranken gewechselt ist, steht ein ehemaliger Breitengüßbacher auf dem Feld. Moritz Sanders und Nils Haßfurther wurden beide mit dem TSV Tröster Breitengüßbach im Jahr 2016 deutscher U19-Meister in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL). Im Anschluss wechselten sie nach Nürnberg, um dort in der NBBL, ProA und mit einer Doppellizenz für Herzogenaurach auch in der Regionalliga zu spielen. Die Mittelfranken wären in die 2. Regionalliga abgestiegen, blieben jedoch nach dem Verzicht von Leipzig und Nördlingen Erst-Regionalligist. Herzogenaurach gewann in dieser Runde bisher einmal und musste sechs Niederlagen einstecken. Die Herzogenauracher liefen jüngst gegen Ansbach im ersten Viertel heiß und erzielten 40 Punkte. Dabei trafen sie etliche Dreier. In den restlichen 30 Minuten kamen die Longhorns nur noch auf 34 Punkte und verloren mit 74:75. Für den TSV Tröster wird es wichtig sein, wieder den offensiven Rhythmus zu finden und sich deutlich weniger Ballverluste als zuletzt in Gotha zu leisten. Mit nur 24 Punkten in einer Halbzeit ist es unmöglich, ein Spiel zu gewinnen. In der Verteidigung müssen die Güßbacher auf Routinier Kaiser (13 Spiel im Schnitt), Krause (12,7) und die ehemaligen Güßbacher besonders aufpassen. Die Oberfranken möchten wieder eine Siegesserie starten und den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Mit der Favoritenrolle muss der TSV Tröster klarkommen.

TTL Basketball Bamberg -

Science City Jena II

Die Thüringer sind noch sieglos und werden sicher alles daransetzen, den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren. Die Mannschaft von Trainer Rainer Wolfschmitt sollte das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähnlich wie die Hausherren hatten auch die Jenenser ein schweres Auftaktprogramm. Der letzte Tabellenplatz spiegelt deshalb nicht das tatsächliche Leistungsvermögen der Gäste wider. Die Zuschauer dürfen ein enges, kampfbetontes Match zweier Mannschaften auf Augenhöhe im Kampf gegen den Abstieg erwarten. Die Bamberger Defensive muss sich vor allem auf die beiden Topwerfer aus Jena konzentrieren. Flügelspieler Jan Heber und Center Marco Rahn kommen auf mehr als 15 Punkte im Schnitt. Der TTL muss es gelernt haben, eine konzentrierte Teamleistung aufs Parkett zu bringen, sich nicht wieder in Einzelaktionen zu verstricken und den freien Mitspieler zu suchen. Ein weiterer Knackpunkt wird sein, diesmal vor allem die Rebounds am defensiven Brett zu sichern. Kann das leicht favorisierte junge Bamberger Team diese Vorgaben umsetzen, ist auch der erste Heimsieg möglich. Coach Wolfschmitt muss weiter auf den langzeitverletzten Topwerfer David Schmitt verzichten. Ansonsten ist das Team komplett und hat sich intensiv auf die Partie vorbereitet.