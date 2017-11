Bei der DJK Bamberg ist der Knoten geplatzt

In diesem so wichtigen Kellerduell gegen den SV Erlenbach, das nur 130 Zuschauer anlockte, wollte die DJK Don Bosco Bamberg den "Heimdreier" unbedingt einfahren und trat dementsprechend engagiert auf. Die DJK machte viel Druck und spielte schnellen Fußball. Das Bail-Team musste auf den gesperrten Niersberger und die verletzten Zoumbare und Jessen verzichten, wollte aber endlich Tore schießen und den ersten Heimsieg holen.

Bereits in der 2. Minute nahm Daniel Schäffler einen Ball volley und knallte ihn aus zehn Metern an die Querlatte des Gästetores. Im weiteren Verlauf diktierte die DJK das Spiel, die Gäste mussten in der Defensive Schwerstarbeit verrichten. Die Erlenbacher wurden nur gefährlich, wenn sie über Konter kamen.

In der 18. Minute fiel das erste Heimtor der Saison. Nach gutem Zuspiel von Alassane Kane knallte Daniel Schäffler den Ball aus kurzer Distanz zum verdienten Führungstreffer unter die Latte. Don Bosco war auch danach recht spielfreudig und aggressiv. In der 32. Minute kam nach einen Freistoß von Markus Fischer, der Ball zu Simon Schmoll, der nur knapp über das Tor schoss. Die Gäste aus Unterfranken waren in der Offensive recht harmlos und hatten es schwer, ins Spiel zu finden.

Gleich nach der Pause reagierte DJK-Torhüter Glos glänzend und lenkte den Ball an die Latte. In der 50. Minute bekam der gerade erst eingewechselte Gästespieler Marcel Fleckenstein nach einer Notbremse zu recht die Rote Karte von Schiedsrichter Dotzel gezeigt. Diese Überzahl nutzte die DJK bereits in der 53. Minute, als Uli Spies mit einem schönen Flachschuss ins kurze Eck zum 2:0 erfolgreich war.

Don Bosco erhöhte nun den Druck und wollte die endgültige Entscheidung herbeiführen. Christopher Kettler und Nicolas Wunder stießen mit den Köpfen zusammen, dabei zog sich Kettler eine Platzwunde zu, konnte aber weiterspielen. In der 61. Minute hatte Alassane Kane eine gute Chance, scheiterte mit seinem Schuss aber an Gästetorwart Marius Heinlein. Ein toller Heber von Nicolas Wunder auf Daniel Schäffler brachte das 3:0 in der 64. Minute, als dieser gekonnt den Torwart überwand.

Bei den Erlenbachern lief nicht mehr viel zusammen, weil die DJKler immer einen Schritt schneller am Ball waren als die Gäste. Die Erlenbacher hatten in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Chance mehr zu verzeichnen. Die Hausherren dagegen trafen nach Belieben: Ein Zuspiel von Nicolas Wunder auf Simon Schmoll nutzte dieser durch einen platzierten Schuss ins lange Eck zum 4:0 für die Bail-Schützlinge.

Den Schlusspunkt in diesem Bayernligaspiel setzte Neuzugang Alassane Kane: Als ein Schuss von Uli Spies aus 20 Metern an die Latte krachte, staubte der US-Boy unbedrängt per Kopfball zum 5:0-Endstand (81.) ab.

Bei Don Bosco scheint nun endgültig der Knoten geplatzt zu sein. Die Heimelf zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und gewann auch in dieser Höhe völlig verdient. Trainer Mario Bail war mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Jetzt muss die DJK diese Leistung am Freitag in Weiden bestätigen, um erfolgreich zu sein, denn in der Oberpfalz hängen die Punkte sehr hoch. mk







DJK Bamberg: Glos - Esparza, Schmoll, Kettler, Wunder, Ljevsic (67. Schwinn), Spies, Fischer (62. Strobler), Kane, Schäffler, Sengül (73. Strohmer) / SV Erlenbach: Heinlein - Krug, J.Traut, Tschumak, Eren, Mauderer (46. Fleckenstein), Hörst, Koukalias (46. Letellier), Steigerwald, P. Traut, Kellner (67.Feyh) / SR: Dotzel (Heidenfeld) / Zuschauer: 130 / Tore: 1:0 Schäffler (18.), 2:0 Spies (53.), 3:0 Schäffler (64.), 4:0 Schmoll (76.), 5:0 Kane (81.) / Gelbe Karten: Strobler, Esparza - Mauderer / Rote Karte: - / Fleckenstein (50.)