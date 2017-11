Bei den Baunachern ist der Knoten geplatzt

Endlich hat es geklappt mit dem ersten Saisonsieg für die jungen Hechte. Nach einer Energieleistung behielten die Baunach Young Pikes gegen den bisherigen Tabellenfünften, die MLP Academics aus Heidelberg, mit 83:73 die Oberhand und stellten den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der 2. Basketball-Liga ProA her.

Im zweiten Viertel aufgedreht

In der nur spärlich besetzten Graf-Stauffenberg-Halle verlief die Partie zunächst ausgeglichen (13:13). Erst zum Ende des ersten Viertels übernahmen die Gäste das Kommando und erspielten sich eine 21:15-Führung. Doch in den zweiten zehn Minuten zeigten die Young Pikes, was in ihnen steckt. Durch viele Ballgewinne und sehr schön ausgespielte Schnellangriffe entschieden die Villmeter-Schützlinge diese zehn Minuten mit 28:13 für sich und gingen mit einer 43:34-Führung in die Kabine. Vor allem die beiden jungen deutschen Talente Louis Olinde und Tibor Taras (ohne Fehlversuch aus dem Feld) waren im Angriff sehr treffsicher. Doch auch William McDowell-White leitete das Spiel mit seiner tollen Übersicht und setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene.

Nach der Halbzeit folgte dann die gewohnte Baunacher Schwächephase. Innerhalb kürzester Zeit kamen die Heidelberger bis auf 43:44 heran. Die treuen Baunacher Fans ahnten schon Schlimmes. Doch dieses Mal blieb das Team von Trainer Fabian Villmeter cool und konterte den Lauf der Gäste. Bis auf 60:50 setzten sich die Young Pikes wieder ab. Als dann auch noch McDowell-White mit Ablauf der Uhr einen Dreier von der Mittellinie zum 65:54 traf, war die Stimmung bei den begeisterten Fans, aber auch im Team auf dem Höhepunkt.

Ferguson am Ende stark

Die Academics versuchten im letzten Viertel noch einmal alles, wobei ihre beiden US-Profis Ely und Smith im Angriff Akzente setzten. Knapp drei Minuten vor dem Ende verkürzten die Gäste auf 69:73, doch die Brose-Talente zeigten an diesem Abend absoluten Siegeswillen und brachten so relativ sicher den Sieg nach Hause. Teamkapitän Rob Ferguson holte sich in dieser Phase wichtige Offensivrebounds, die er anschließend in Punkte ummünzte.

Die Freude war natürlich groß bei den Fans, den Helfern, Betreuern und vor allem im Team. Man darf hoffen, dass durch dieses Erfolgserlebnis das Selbstvertrauen zurückgekehrt ist und man nun doch noch ein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden darf. Immerhin sind noch 19 Partien zu spielen.

Dementsprechend erleichtert war auch Coach Fabian Villmeter: "Ich freue mich für meine Spieler, aber dieser Sieg kann nur der Startschuss gewesen sein, damit uns die tägliche Arbeit etwas leichter fällt. Die Mannschaft darf heute feiern, denn anders als in vielen Spielen, die auch so gelaufen sind, haben wir heute einen Weg gefunden, um am Ende zu gewinnen. Rob und Louis haben einen extrem guten Job gemacht, gerade in den Phasen, wo es nicht so gut lief. Außerdem haben wir es hinbekommen, die Zahl der Ballverluste zu reduzieren, obwohl Heidelberg viel Druck gemacht hat."

Mausolf: Die Jungs haben sich endlich einmal belohnt

Auch Baunachs sportlichem Leiter Jörg Mausolf fiel ein Stein vom Herzen: "Ich freue mich, dass die Jungs sich endlich einmal belohnt haben, dass sie endlich einmal einen Lauf des Gegners zu Beginn der zweiten Halbzeit gekontert haben und ruhig geblieben sind. Ich hoffe, dass dies heute erst der Anfang war. Wir haben viel gutzumachen. Der Abstand ist immer noch groß. Aber der Sieg gibt Selbstvertrauen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder etwas optimistischer. Der Schlüssel zum Sieg war, dass in der Verteidigung jeder für jeden gekämpft hat. Wir haben immer an uns geglaubt und sind, wenn der Gegner einen Lauf hatte, nicht auseinandergefallen."

"Wir müssen auf diesen 40 Minuten aufbauen und versuchen, Schritt für Schritt die nächsten Spiele zu gewinnen. Wir waren alle füreinander da, haben vor allem in der Abwehr gut kommuniziert und hart gespielt. Nach dem guten zweiten Viertel haben wir nach der Pause zwar etwas gewackelt, haben dann aber selbstbewusst die Führung verteidigt und das Ding geholt", freute sich Louis Olinde, der in brenzligen Situationen viel Verantwortung übernommen hat.

Baunach Young Pikes: Taras (17 Punkte/2 Dreier), Olinde (17), Ferguson (16), McDowell-White (11/2), Edigin (8), Fowler (7), Drell (5/1), Keppeler (2), Bruhnke, Edwardsson / MLP Academics Heidelberg: Ely (22/3), Würzner (19), Smith (12/1), McGaughey (8), Kuppe (6), Seiferth (3), Ney (3), Rosenbohm, Steffen, Puriefoy / Zuschauer: 680