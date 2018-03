Bei den Baunachern gibt es ein Wiedersehen mit Neumann

Am Sonntag (17 Uhr) ist eins der zwei führenden Teams der 2. Liga ProA zu Gast in der Graf-Stauffenberg-Halle. Die Crailsheim Merlins (2.) sind auf dem besten Wege, ins deutsche Basketball-Oberhaus zurückzukehren. Dieses Ziel haben sie in der letzten Saison verpasst, als sie nach einer ordentlichen Hauptrunde bereits in der ersten Play-off-Runde überraschend gegen die damaligen Oettinger Rockets aus Gotha (jetzt Erfurt) ausschieden.

Damit dies nicht erneut geschieht, haben die Crailsheimer den Kader nochmals verstärkt. Zu Hause noch ungeschlagen, mussten die "Zauberer" in fremden Hallen zwar schon drei Niederlagen einstecken, daraus aber eine größere Siegchance der Baunach Young Pikes abzuleiten, wäre vermessen. Die Jungs von Trainer Mario Dugandzic müssten schon ein nahezu perfektes Spiel abliefern, wenn sie dem hohen Favoriten ein Bein stellen wollen. Aber genau darin liegt ja der Reiz: Gerade eine Mannschaft wie die Baunacher, die gespickt ist mit hungrigen Talenten, kann im Kampf David gegen Goliath durchaus über sich hinauswachsen.

Man hat im Laufe der Saison schon öfters gesehen, wozu Spieler wie William McDowell-White oder Henri Drell in der Lage sind, wenn sie ins Laufen kommen. Allerdings werden sich die Merlins sicher auf die jugendliche Unbekümmertheit der Gastgeber einstellen und mit ihren Mitteln den Erfolg suchen. Eines dieser Mittel ist das perfekte Zusammenspiel von Spielmacher Frank Turner und Center Sherman Gay. Hier müssen die Baunacher sicherlich den Hebel ansetzen, wenn sie das gnadenlose Offensivspiel der Gäste eindämmen wollen.



Offensivmotor läuft wie geölt

Es wird auch ein guter alter Bekannter seine Visitenkarte in der "Blauen" abgeben: Center Philipp Neumann, der einige Jahre seiner Karriere das Bamberger Trikot trug, hat sich Anfang des Jahres dem Tabellenzweiten angeschlossen. Dass der Crailsheimer Offensivmotor zurzeit wie geölt läuft, mussten jüngst auch die Rheinstars Köln erfahren, die in Crailsheim mit 94:106 unter die Räder kamen. Neben Turner (20 Punkte) überzeugte diesmal vor allem Ex-Nationalspieler Konrad Wysocki, der ebenfalls 20 Punkte einstreute und dabei fünf von sieben Dreierversuchen versenkte.

Im Gegensatz dazu ist bei den Baunachern nach einem guten Rückrundenstart der Motor wieder in Stottern geraten. Die 70:81-Niederlage in Heidelberg war bereits die fünfte in Folge. Auch im Hinspiel kamen die Baunacher ersatzgeschwächt mit 64:116 deutlich unter die Räder und mussten die höchste Niederlage ihrer vierjährigen ProA-Historie hinnehmen. Alleine das sollte Anreiz genug sein für das Team. Die jungen Hechte stehen ohnehin unter Zugzwang, denn sie müssen außer der Begegnung in Ulm noch eine weitere Partie gewinnen, um mit dem Drittletzten gleichzuziehen, vorausgesetzt, dass die Ehinger, die den rettenden 14. Platz einnehmen, keine weitere Begegnung gewinnen. Sicherlich sollte es möglich sein, vor den heimischen Fans, die im letzten Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons für eine tolle Atmosphäre in der "Blauen" sorgten, ein respektables Ergebnis zu erzielen.