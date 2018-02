Bayern-Titel nach Gundelsheim

red



Titelträger im Kreis, oberfränkischer und bayerischer Meister: Und jetzt fahren die U15-Fußballerinnen der SG SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg zur süddeutschen Meisterschaft.Die U15-Elite aus dem Freistaat kam in Schweinfurt zusammen, um vor 380 Zuschauern den Titel des Landesmeisters auszuspielen. Gleichzeitig wurden die zwei besten Teams gesucht, die Bayern bei der süddeutschen Meisterschaft vertreten. In der Gruppe A der Vorrunde standen der Gastgeber FC Schweinfurt 05, Concordia Nürnberg, SV Wiltingen und die JFG Hofoldinger Forst. Die Gruppe B bestand aus der SG SV Tettenweis, dem TSV Schwaben Augsburg, ETSV Würzburg und dem oberfränkischen Meister SG SV Gundelsheim, der sich gleich im ersten Spiel des Turniers Würzburg mit 0:1 geschlagen geben musste. Gegen die SG SV Tettenweis gelang ein 5:0-Sieg durch einen Doppelpack jeweils von Emma Kusch und Lisa Hirschberg sowie einem Treffer von Naemi Wittmann.Schwaben Augsburg musste geschlagen werden, um das Weiterkommen zu schaffen. Die Augsburgerinnen gingen mit 1:0 in Führung, schnell glich jedoch SG-Spielführerin Lisa Hirschberg per Freistoß aus. Als wenige Minuten vor Schluss Lisa Hirschberg die Gelb-Rote Karte sah und die Gundelsheimerinnen die letzte Minute in Unterzahl bestreiten mussten, schien das Spiel verloren zu sein. Zudem gab es in dieser Phase unglückliche Schiedsrichterentscheidung gegen Gundelsheim. Wegen zu vieler Mannschaftsfouls kam es 30 Sekunden vor Schluss zu einem Zehnmeter für Augsburg. Den parierte jedoch die überragende Torhüterin der SG SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg, Julia Schuster. Fast im Gegenzug wurde Kim Jung im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Emma Kusch zur umjubelten Führung. Die Gundelsheimerinnen erkämpften sich sofort nach Anstoß den Ball, und Emma Kusch sorgte mit ihrem zweiten Tor innerhalb von zehn Sekunden für die Entscheidung.Somit erreichte die SG SV Gundelsheim als Erster der Gruppe B vor Schwaben Augsburg, Würzburg und Tettenweis das Halbfinale. In der Gruppe A setzte sich Wiltingen vor Schweinfurt, Nürnberg und Hofolding durch. Im Halbfinale gewann Wilting im Sechsmeterschießen gegen Augsburg mit 3:2. Auch im zweiten Halbfinale zwischen Schweinfurt und Gundelsheim war der Spielstand nach der regulären Spielzeit 0:0. Damit musste der Finalist im Sechsmeterschießen ermittelt werden. Julia Schuster hielt zwei von drei Sechsmetern, Emma Kusch und Jule Löbenfelder verwandelten souverän.Im Finale kristallisierten sich die Gundelsheimerinnen als überlegene Mannschaft heraus. Diese Überlegenheit spiegelte auch der Spielstand wider. Die SG-Fußballerinnen setzten sich mit einem 4:0-Sieg über Wiltingen durch Tore von Celia Catalan Keck, Jule Löbenfelder, Emma Kusch und Johanna Zweier die bayerische Hallenkrone auf. Sie reihen sich in die Liste der bisherigen Sieger 1. FC Nürnberg (2), Schwaben Augsburg und SpVgg Greuther Fürth ein. Dieser Sieg war auch ein historischer, denn zuvor gewann noch nie eine Spielgemeinschaft.Am kommenden Samstag fahren die Gundelsheimer Mädchen nach Augsburg zur "Süddeutschen", wo sie in der Vorrunde auf die TSG Hoffenheim und den SC Freiburg treffen. Wer im Bus mitfahren möchte, kann sich per E-Mail ( klaus.hirschberg@gmail.com ) anmelden. "Das ist ein Traum. Wir hatten schon gehofft, dass wir ins Finale kommen. Aber dass das dann auch wirklich funktioniert und wir auch noch den Titel holen, ist Wahnsinn", sagte Michael Jung, der Trainer der SG.Endstand: 1. SG SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg, 2. SV Wilting, 3. TSV Schwaben Augsburg, 4. FC Schweinfurt 05, 5. DJK Berufsfeuerwehr Franken Concordia Nürnberg, 6. ETSV Würzburg, 7. JFG Hofoldinger Forst, 8. SG SV Tettenweis