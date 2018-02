Baunacher unter Hochdruck im Derby gegen Nürnberg

Am Samstag ist Derbyzeit in der Bamberger Graf-Stauffenberg-Halle, wenn um 19 Uhr der fränkische Nachbar Nürnberg Falcons (13.) seine Visitenkarte bei den Basketballern der Baunach Young Pikes (16.) abgibt. Außer ums Prestige geht es in dieser Partie des 24. Spieltages der 2. Liga ProA für die Baunacher vor allem darum, wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu bekommen.

Den Klassenerhalt hat das Nürnberger Team von Ralph Junge schon fast sicher. Obwohl die Gäste am Mittwoch erst nur mit 67:68 in Köln unterlagen, liegen sie mit 16 Punkten drei Siege vor den Baunachern und können mit den Planungen für die kommende ProA-Saison beginnen. Das Hinspiel gegen Baunach gewannen sie mit 78:70. Sie konnten sich dabei wie gewohnt auf die Dienste von US-Forward Dan Oppland verlassen, der mit 15 Punkten ihr erfolgreichster Werfer war und mit einem Durchschnitt von 13,53 Zählern pro Spiel in der Saisonbilanz steht. Dahinter folgt mit Robert Oehle (10,8) ein Neuzugang, der vor drei Wochen aus Erfurt zurückkehrte, nachdem er bei den Rockets keine Spielzeit mehr bekam. Auch Sebastian Schröder (10,8) kann man fast als Neuzugang bezeichnen, stieß er doch erst an Weihnachten nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder zu seinem alten Team. Centerhüne Jonathan Maier (9,0) bringt mit seinen 2,11 m und 120 kg die nötige Masse unter dem Korb mit. Weitere Leistungsträger sind die Amerikaner Mardracus Wade, Virgil Matthews und Van Joseph Girard, während für den Ex-Baunacher Moritz Sanders die Saison verletzungsbedingt beendet ist. Mit Nils Haßfurther und Manuel Feuerpfeil stehen zwei weitere Ex-Bamberger in Nürnberger Diensten. Die Mittelfranken unterstützt eine sicherlich große Anhängerschar, die überwiegend mit dem Zug nach Bamberg kommen wird.

Zudem gibt es ein Wiedersehen für Mario Dugandzic, denn der Baunacher Coach war auch schon Trainer der Nürnberger NBBL-Truppe. Doch er wird nicht viel Zeit damit verbringen, in der Vergangenheit zu schwelgen, dafür steht für seine Young Pikes im Abstiegskampf zu viel auf dem Spiel, legte doch der Rivale aus Ehingen jüngst mit einem 92:83 gegen Paderborn vor und verschaffte sich so ein Vierpunktepolster vor den Baunachern. "Wir müssen zu Hause unbedingt wieder in die Erfolgsspur kommen, auch wenn Nürnberg eine Mannschaft mit einigen sehr erfahrenen Spielern ist, die das Team auch spielerisch tragen, wie zum Beispiel Oppland, Matthews oder Schröder", gibt Dugandzic klar die Richtung vor. Zählen kann er wieder auf die Unterstützung des zuletzt kranken Henri Drell, dessen Punkte beim unglücklichen 82:87 gegen Hanau schmerzlich vermisst wurden. Natürlich setzt die junge Truppe auch auf eine gut gefüllte Halle, denn mit der Unterstützung der Fans wachsen die "jungen Hechte" oft über sich hinaus und können dann begeisternde Leistungen abrufen, wie zum Beispiel beim 103:82-Sieg über Trier.