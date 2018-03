Baunacher haben ihr Schicksal nicht in der eigenen Hand

Alle Blicke gegen nach Ehingen





Fragezeichen hinter vier Spielern



red



Zum letzten und entscheidenden Saisonspiel im Kampf gegen den Abstieg in der 2. Basketball-Liga ProA fahren die Baunach Young Pikes nach Kirchheim unter Teck zu den dort beheimateten Knights. Spielbeginn bei allen Begegnungen am letzten Hauptrundenspieltag ist am Karsamstag um 19.30 Uhr.In den Spielen Baunach gegen Kirchheim und Ehingen gegen Hanau geht es nicht nur um den zweiten Absteiger, sondern pikanterweise auch darum, wer sich den letzten Play-off-Platz sichert. Dabei ist die Rechnung für die Baunacher ganz einfach. Verliert Ehingen sein Spiel, ist man gerettet und darf ein weiteres Jahr in der ProA an den Start gehen. Bei Siegen von Baunach und Ehingen käme es sehr wahrscheinlich zu einem Dreiervergleich zwischen Paderborn, Ehingen und Baunach, bei dem die Young Pikes dann den undankbaren vorletzten Platz einnehmen würden. Es sei denn, die Uni Baskets Paderborn gewännen beim Ligaprimus Rasta Vechta auswärts. Die Chancen hierfür dürften aber nicht sehr hoch sein.Abgestiegen ist seit letztem Wochenende die Orange-Academy aus Ulm. Ein Team, das genau wie die Young Pikes sehr stark auf den Nachwuchs baut und sich nicht in der harten ProA-Luft behaupten konnte. Ein Szenario, welches nun auch dem Bamberger Nachwuchsprogramm droht. Allerdings geht die Rettung nicht mehr aus eigener Kraft. Man muss darauf hoffen, dass die White Wings aus Hanau im Play-off-Kampf alle Kräfte mobilisieren, um die Punkte aus Ehingen zu entführen. In diesem Falle würden dann die Hanauer den achten Tabellenplatz einnehmen und an den Play-offs teilnehmen - und die Baunacher wären gerettet. Sollte Kirchheim gewinnen und Hanau verlieren, würde Baunach absteigen und Kirchheim hätte den erträumten achten Tabellenplatz inne.Es wartet also ein extrem spannender Samstagabend auf die Basketballfans, die die Begegnungen im Internet unter www.airtango.live mitverfolgen können.Allerdings fahren die Young Pikes mit vielen Sorgen nach Kirchheim. Kay Bruhnke ist mit der deutschen U18-Nationalmannschaft beim Albert-Schweitzer-Turnier. Kapitän Robert Ferguson klagt seit Wochen über hartnäckige Knieprobleme und hat sich zu allem Überfluss nun auch noch eine langwierige Grippeerkrankung eingefangen. Sein Einsatz dürfte nach momentanem Stand nicht möglich sein. Tibor Taras und William McDowell-White, der sich beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Hagen verletzt hatte und dessen Einsatz eigentlich nicht möglich schien, stellten sich voll in den Dienst der Mannschaft und liefen gegen Hagen trotz starker Schmerzen auf.Ihre tolle Moral hat so auch dazu beigetragen, den wichtigen Heimsieg gegen Phoenix Hagen zu sichern. Allerdings hat sich ihr Gesundheitszustand dadurch nicht gerade verbessert, so dass noch nicht klar ist, ob sie in Kirchheim auflaufen können. Keine guten Voraussetzungen also, denn auch der Einsatz von Louis Olinde ist sehr fraglich, da Brose Bamberg am Sonntag (20.45 Uhr) das wichtige Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg bestreitet.