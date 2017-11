Baunacher geben möglichen Sieg erneut aus der Hand

Auch nach dem sechsten Spieltag der 2. Basketball-Liga ProA sind die Baunach Young Pikes weiterhin sieglos. Sie unterlagen beim Tabellenfünften in Hanau mit 58:67.

Die Gäste konnten dieses Mal auf Louis Olinde und Eddy Edigin zurückgreifen. Allerdings hatte sich unter der Woche Gerard Gomila am Sprunggelenk verletzt. Er wird Coach Fabian Villmeter mehrere Wochen fehlen. Nach ausgeglichenem Start (11:11; 6. Minute) setzten sich die Young Pikes durch Olinde und Daniel Keppeler bis zum Ende des ersten Viertel leicht auf 21:17 ab.

Auch im zweiten Abschnitt war Baunach, wie in den letzten Begegnungen auch, über weite Strecken die bessere Mannschaft und sicherte sich mit schnellem Spiel und schön herausgespielten Körben eine 39:36 Halbzeitführung. William McDowell-White glänzte erneut mit acht Assists. Doch wie schon im letzten Heimspiel gegen Köln war in der zweiten Halbzeit ein völlig anderes Gesicht der Baunacher zu sehen. Das Spiel wurde unnötig verlangsamt, und die sehr gute Hanauer Verteidigung erlaubte kein einfaches Durchkommen mehr zum Korb.

So war der Gast immer öfter auf Dreipunktewürfe angewiesen, die aber zu selten (14 Prozent Trefferquote bei 24 Versuchen) ihr Ziel fanden. So kam es, wie es kommen musste: Hanau kämpfte sich Punkt um Punkt heran, und die Baunacher Jungs wurden immer unsicherer. So betrug ihr Vorsprung vor den letzten zehn Minuten nur noch einen Punkt (47:46).

Die Gastgeber übernahmen das Kommando, und die Baunacher erlaubten sich Ballverlust um Ballverlust, und da Hanau in der Phase auch noch zu viele zweite Wurfchancen durch Offensivrebounds erhielt, mussten sie erneut die Punkte dem Gegner überlassen. "Es ist langsam schon etwas frustrierend, dass sich die Jungs nicht endlich einmal mit einem Sieg belohnen. Leider haben wir jetzt im nächsten Heimspiel gegen Ulm schon ein wenig Druck", meinte Teammanager Jörg Mausolf und spielte damit auf die Begegnung am Dienstag (19 Uhr) in der Graf-Stauffenberg-Halle an. red

White Wings Hanau: Choice (21 Punkte/4 Dreier), Jönke (16), Brady (8), Albrecht (7/1), von Fintel (7/1), Eichler (6/1), Long (2), Adams / Baunach Young Pikes: Olinde (16/2), Keppeler (10), Ferguson (10/1), Edigin (7), Drell (5/1), Bruhnke (4), McDowell-White (2), Taras (2), Fowler (2), Edwardsson / Zuschauer: 844