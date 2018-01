Baunacher Gäste aus Trier schwimmen auf der Erfolgswelle

Am Samstag um 19 Uhr sind die Baunach Young Pikes Gastgeber in der Graf-Stauffenberg-Halle für die Römerstrom Gladiators aus Trier. Das Team von Trainer Marco van den Berg, der vor kurzem bekanntgab, die Trierer am Saisonende zu verlassen, schwimmt im Moment in der 2. Basketball-Liga ProA auf einer Erfolgswelle. Nachdem die Moselstädter kurz nach Weihnachten den damaligen Tabellenführer Crailsheim mit 76:70 bezwangen, musste sich vor zwei Wochen der neue Spitzeneiter aus Vechta durch einen Buzzerbeater von Routinier Jermaine Bucknor geschlagen geben. Zudem wurden am letzten Wochenende die ambitionierten Kölner mit 79:58 deutlich besiegt. Ergebnisse, die für Aufsehen sorgten und die gute Form der Gäste untermauern.

Trainer van den Berg hat das Ziel, den besten Basketball in der wichtigsten Phase der Saison zu spielen. Scheinbar scheint ihm dieses Kunststück auch dieses Jahr wieder zu gelingen, denn die Formkurve, zumindest bei den Heimspielen, zeigt steil nach oben. Allerdings zeigen die Trierer manchmal auswärts ein komplett anderes Gesicht. So mussten sie sich zum Beispiel in Ulm und Ehingen, bei den Baunacher Mitkonkurrenten, geschlagen geben. Insgesamt ist die Auswärtsbilanz der Gäste, mit nur zwei Siegen aus neun Spielen, eine Tatsache, die den jungen Baunachern Mut machen sollte.

Beim Team des neuen Trainers Mario Dugandzic zeigt die Formkurve ebenfalls deutlich nach oben. Nach zwischenzeitlich drei Siegen in Serie mussten die Young Pikes am letzten Spieltag nach einer couragierten Leistung nur denkbar knapp mit 79:82 in Hamburg geschlagen geben. Mit den Tugenden Kampf und Leidenschaft möchte man vor den eigenen Fans den Trierern Paroli bieten, um erneut einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen.

Dabei fällt es schwer, sich auf bestimmte Spieler der Trierer einzustellen, denn die Stärke der Gäste ist ihre Unberechenbarkeit. So verfügen sie im Angriff mit Johannes Joos, Simon Schmitz, Kyle Dranginis oder Jermaine Bucknor, die alle jeweils über zehn Punkte pro Begegnung erzielen, über eine ganze Reihe von korbgefährlichen Spielern.

Mario Dugandzic: "Das ist eine sehr aggressive und gut eingespielte Mannschaft mit viel Qualität. Ihre jüngsten Ergebnisse sind für mich keine Überraschung. Aber wir müssen auf uns schauen, hartnäckig bleiben und weiter kämpfen. Auch als Außenseiter wollen wir uns gut präsentieren." Und das ist den Baunacher Youngstern im Laufe der Saison immer besser gelungen. Durch die Rückkehr der verletzten Spieler sind auch die Optionen für das Trainerteam mehr geworden. Nur hinter dem Einsatz von Louis Olinde (evtl. bei Brose Bamberg) steht noch ein kleines Fragezeichen. Obwohl die Situation im Kampf gegen den Abstieg weiter bedrohlich ist, hat es Trainer Dugandzic geschafft, dem Team neues Selbstvertrauen zu geben und den Zusammenhalt zu stärken. Gerade in den Heimspielen will man vor lautstarker Kulisse alles für den Teamerfolg geben und sich so Stück für Stück die nötigen Siege holen. red