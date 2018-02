Baunach hofft auf die Revanche

Daubner gegen Baunach motiviert



Bereits am heutigen Freitag müssen sich die Baunach Young Pikes auf den Weg nach Paderborn machen, denn um 19.30 Uhr sind sie zu Gast im Sportzentrum Maspernplatz. Das Spiel der 2. Basketball-Liga ProA wird im Internet unter www.airtango.live übertragen.Nach der erwarteten Niederlage bei Tabellenführer Rasta Vechta wartet nun mit den Uni Baskets Paderborn ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld auf die Young Pikes. Mit bisher acht Siegen liegen die Gastgeber drei Siege vor den Baunachern. Bei einem Heimerfolg würden sich die Uni Baskets wohl der allerletzten Abstiegssorgen entledigen. Man darf daher sicherlich mit einem höchst engagierten Gegner rechnen, der den Young Pikes alles abverlangen wird. Sollten die Baunacher allerdings als Sieger vom Parkett gehen, würden sie etwas näher an das Tabellenmittelfeld heranrücken und eventuell nach langer Zeit sogar die Abstiegsplätze verlassen.Obwohl die jungen Hechte nach dem Sieg von Ehingen gegen Ulm am letzten Wochenende durch den schlechteren Dreiervergleich wieder auf den letzten Platz abgerutscht sind, hat sich dennoch die Ausgangslage für sie verbessert, da nun alle drei Abstiegskandidaten zehn Punkte aufweisen und die Baunacher noch gegen Ulm antreten werden.Im Hinspiel zeigten die Young Pikes gegen Paderborn eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen und mussten sich so den Uni Baskets mit 72:79 geschlagen geben. In der spannenden Begegnung war es ein Dreier von Devonte Brown 35 Sekunden vor dem Ende, der für das vorentscheidende 72:77 sorgte. Brown ist mit 12,8 Punkten pro Begegnung auch der Topscorer der Paderborner. Weitere Leistungsträger sind der bullige Morgan Grim (11,2) und Ethan O´Day (10,9), der Ende November nachverpflichtet wurde.Hinter diesem amerikanischen Trio sind vor allem Dreierschütze Maxi Kuhle (9,9), Georg Voigtmann (7,1), der Bruder von Nationalspieler Johannes Voigtmann, und Phillip Daubner (7,0) zu beachten. Daubner wirkt gerade gegen seine alten Verein immer besonders motiviert und lieferte im Hinspiel seine bisher beste Saisonleistung (Effektivität 17) ab.Im Laufe der Saison gab es für die Uni Baskets eine Achterbahnfahrt: Einem überraschenden 79:75-Sieg in Heidelberg folgte zum Beispiel im nächsten Spiel eine 46:71-Niederlage in Nürnberg. Da sie aber gerade die Teams im Tabellenkeller (Ehingen, Ulm und auch Baunach) jeweils besiegen konnten, liegen die Schützlinge von Coach Uli Naechster scheinbar sicher im Tabellenmittelfeld. Das Restprogramm der Uni Baskets hat es aber durchaus in sich, so dass sie einen weiteren Heimsieg gegen ein Kellerkind durchaus gebrauchen könnten.Die Baunacher sind trotz der deutlichen 64:80-Niederlage in Vechta auf einem guten Weg. Nach nur einem Sieg in der Hinrunde fuhren die Young Pikes mittlerweile in den sechs Begegnungen der Rückrunde bereits vier Siege ein. Um sich den Klassenerhalt zu sichern, sind aber noch mindestens vier weitere Erfolge nötig. Bei noch neun ausstehenden Begegnungen darf man sich also nicht mehr zu viele Ausrutscher erlauben.Nachdem am Wochenende das Next-Generation-Tournier in München stattfindet, an dem auch eine Bamberger U18 teilnimmt, werden Kay Bruhnke und Henri Drell nicht zur Verfügung stehen. Eine Spielverlegung war den Uni Baskets Paderborn aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Ob Louis Olinde mit Brose Bamberg nach Istanbul reisen wird, entscheidet sich kurzfristig. Dennoch wird Trainer Mario Dugandzic sein Team bestens einstellen, um die Punkte aus Paderborn zu entführen.