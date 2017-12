Bambergerin Andrea Pflefka holt WM-Gold in Bogota

Die Bamberger Kampfsportlerin Andrea Pflefka hat in Kolumbien in ihrer Gewichtsklasse bis 49 kg den Weltmeistertitel im Ju-Jutsu gewonnen. Auf dem Weg zur Goldmedaille setzte sich Pflefka gegen die Europameisterin Martina Porcile (Italien), die thailändische Asienmeisterin Surawan Bonsoorn und Vizeeuropameisterin Magdalena Giec aus Polen durch. "Es ist großartig, das Ende meiner internationalen Wettkampfkarriere mit dem Weltmeistertitel krönen zu können", freute sich die Fränkin (Jahrgang 1977), zu deren größten Erfolgen der Gewinn der Europameisterschaft 2013 gehört. Pflefka kämpft seit gut 15 Jahren national und international auf höchstem Niveau.

Zusammen mit dem gesamten deutschen WM-Kader war die Kampfsportlerin schon eine Woche vor der WM nach Bogota gereist, um sich an den geringen Sauerstoffgehalt in der auf über 2600 m Höhe gelegenen Hauptstadt Kolumbiens zu gewöhnen. Eine Entscheidung, die goldrichtig gewesen sei, wie Pflefka sagte, weil sie ihr die nötige Akklimatisation ermöglichte.

Bereits im ersten Kampf traf die Bambergerin auf die Europameisterin Martina Porcile. Die deutlich größere Italienerin setzte ganz auf ihren Reichweitenvorteil, doch die Bambergerin löste das Distanzproblem hervorragend: Sie täuschte mehrere Angriffe vor, um Porcile dann mit schnellen Faustattacken zu überrennen. Damit geriet die Italienerin so aus ihrem Konzept, dass Pflefka mit weiteren vollen Wertungen ("Ippons") für eine Festhaltetechnik am Boden und eine Wurftechnik, ein hoch geworfener Beingreifer, vorzeitig wegen technischer Überlegenheit siegte.

Mit der vom Thaiboxen kommenden Surawan Bonsoorn lieferte sich Pflefka einen sehenswerten Fight, denn beide Ju-Jutsuka zeichnen sich durch einen blitzschnellen Kampfstil aus. Während die Thailänderin mit harten Fußtritten und einem Ausheber punktete, setzte Pflefka auf direkte Faustangriffe. Mit einem Ippon für eine Innensichel-Wurftechnik arbeitete sich die Deutsche einen Punktevorsprung heraus, ehe die Schiedsrichter wenige Sekunden vor regulärem Ablauf der Kampfzeit eingriffen: Sie disqualifizierten Bonsoorn dafür, dass sie ihre Techniken immer wieder unkontrolliert ausführte.

Im Finale wartete Magdalena Giec auf sie. Zunächst arbeitete sich die Polin an der Bambergerin ab, ohne sich Vorteile erkämpfen zu können. Damit ging Pflefkas Konzept auf: Ab der zweiten Hälfte des Kampfes zahlte sich ihre deutlich bessere Kondition aus, die es ihr ermöglichte, die Angriffsdichte zu steigern und die nötigen Punkte zu sammeln. Pflefka lag mit zwei Zählern vorne und wurde erstmals Weltmeisterin. "Fast schöner als der Titel ist, dass ich mit der Italienerin, der Thaiboxerin Bonsoorn und der polnischen Profisportlerin Giec drei absolute Spitzenkämpferinnen besiegen konnte", freute sie sich.