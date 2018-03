Bamberger Uni-Auswahl kickt in Argentinien und Uruguay

Die Fußball-Auswahl der Otto-Friedrich-Universität mit Teamcoach Otto J. Band wird vom 8. bis zum 27. März eine Südamerika-Reise unternehmen. Lateinamerika nimmt einen besonderen Platz in den Austauschbeziehungen der Universität ein: In sieben Ländern hat der Standort Bamberg insgesamt 18 Partnerhochschulen, vier davon in Uruguay und Argentinien.

Die Reiseziele werden in Argentinien Buenos Aires und in Uruguay Montevideo sein. Der Kader setzt sich aus folgenden Spielern zusammen, wobei die zwei Bamberger Stadtvereine FC Eintracht Bamberg 2010 und DJK Don Bosco Bamberg allein insgesamt 13 Aktive abstellen werden: Stanimir Bugar, Thomas Görtler, Maximilian Grossmann, Gabriel Jessen, Christos Makrigiannis, Marc und Lukas Reischmann, Maximilian Vetter (alle FC Eintracht Bamberg 2010), Alexander Eckert, Nicolas Esparza, Julian Glos, Maximilian Hoffmann, Pascal Niersberger (alle DJK Don Bosco Bamberg), Matthias Kühhorn (DJK Gaustadt), Tobias Eisgrub (SV Buckenhofen), Christian Pätz ( FC Trogen), Manuel Müller (FC Sand), Christoph Ampferl (TSV Ober-/Unterhaunstadt), Sebastian Eigenrauch (SC Nähermemmingen/Baldingen), Markus Saal (SV Memmelsdorf) und Victor Gradl (ehemals FC Eintracht Bamberg 2010).

Einer der Höhepunkte dürfte bei dieser universitären Exkursion neben den Partien gegen die Partneruniversitäten das Spiel am 15. März gegen die argentinische Studierenden-Fußballnationalmannschaft sein. Dieser Gegner hat im vergangenen Jahr bei den südamerikanischen Hochschulmeisterschaften in Bogotá den Titel gewonnen und im selben Jahr bei der Hochschulweltmeisterschaft in Taipei den siebten Platz zu belegen. Spielerisches Potenzial wird folglich vorhanden sein.



Großes Rahmenprogramm

Die zahlreichen Fußballspiele dienen der Förderung der erfolgreichen Beziehungen zu den Partneruniversitäten sowie dem Gewinn von neuen möglichen Hochschulpartnern. Ferner stehen nicht nur obligatorische Gastbesuche wie der Besuch der Deutschen Schule in Buenos Aires auf der Agenda. Auch ein reichhaltiges kulturelles Programm wartet in der Freizeit zwischen den Spielen auf die Bamberger Fußballer. Zahlreiche Museums- und Marktbesuche sind vorgesehen. Besonders der interkulturelle Austausch zwischen jungen und sportbegeisterten Menschen steht hierbei im Fokus. Da der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern auch in Argentinien und Uruguay einen enormen Stellenwert und große Beachtung genießt, bietet der Sport eine gute Basis, sich näher kennen zu lernen.

Jetzt liegt es an der gesamten Mannschaft, ein gutes Bild nicht nur von Bamberg, sondern von Deutschland zu vermitteln und auch in sportlicher Hinsicht einen guten Eindruck vom Land des Weltmeisters zu hinterlassen. red