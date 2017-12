Bamberg ist für den "German Allstar Day" gerüstet

red



Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am 6. Januar 2018, dem Dreikönigstag, ist es so weit: Der "German Allstar Day" der 2. Ligen erlebt in der Dreifachturnhalle am Georgendamm mit der DJK Brose Bamberg als Gastgeber seine Premiere. Werbung in eigener Sache wollen dabei nicht nur die Protagonistinnen des Tages betreiben. Liga- Verantwortliche und Vereine stellen gezielt den deutschen Damen-Basketball ins Schaufenster.Mit dem Bekenntnis zu den einheimischen Spielerinnen in Form des German Allstar Day setzt man ein Zeichen - in der Wertschätzung seinen Athletinnen gegenüber, aber auch im Hinblick auf die eigene Arbeit. "Für uns ist es ein Leuchtturmprojekt, dem wir zu der Strahlkraft und öffentlichen Wahrnehmung verhelfen wollen, das es verdient", erklärte Sebastian Gut, seitens der DJK Brose für die Bewerbung verantwortlich, bereits bei den Bemühungen um die Ausrichtung im Frühsommer. Seit der Vergabe Ende Juni laufen die Planungen, kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel herrscht rege Betriebsamkeit im Bamberger Lager. "Die richtig heiße Phase liegt zwar noch vor uns, aber wir sind gerüstet. Die Veranstaltung weckt ein immer größer werdendes Interesse, der Mädchen-Aktionstag wird mit 40 Kindern voll besetzt sein, und beim Dreier-Contest könnte es mit Liisi Sokman und Jessika Schiffer zum Shootout zwischen zwei ausgewiesenen Scharfschützinnen kommen. Aber auch das übrige Rahmenprogramm mit verschiedenen Auftritten und Gewinnspielen verspricht einen kurzweiligen Dreikönigstag in der Dreifachturnhalle am Georgendamm", gibt Projektleiter Nikolas Reichmann Einblick in den Stand der Vorbereitungen.Direkt vor Ort erlebt hätten diese gern auch Anne Delafosse (Burger Estriche Jahn München), Pia Dietrich (Rhein-Main Baskets), Luana Rodefeld (Eisvögel USC Freiburg), Pia Mankertz (BG 89 Avides Hurricanes) und Jana Heinrich (TG Neuss Tigers). Das von den Allstar-Coaches Jay R. Brown (Elangeni Falcons Bad Homburg) und Mario Zurkowski (Giro Live Panthers Osnabrück) nominierte Quintett musste seine Teilnahme termin- bzw. verletzungsbedingt jedoch absagen. Die Nachrückerin im Süden ist in Bamberg wiederum bestens bekannt: Brown berief die Ex-DJKlerin und inzwischen in Bad Homburg unter seiner Leitung aktive Tanja Lehnert. "Geographisch getrennt, in der Sache vereint" heißt es am Samstag, 6. Januar, ab 16 Uhr, wenn Norden und Süden durch das Allstar Game näher zusammenrücken, sich im sportlichen Vergleich messen und damit einen Vorgeschmack auf die Play-offs der Saison 2018/19 liefern, die in den 2. Damen-Basketball-Ligen dann über Kreuz ausgetragen werden.Karten für den German Allstar Day 2018 sind erhältlich per E-Mail an tickets@germanallstarday.de , Vorbestellungen über das Bestellformular im Netz unter www.germanallstarday.de möglich. Das Programm beginnt um 14.30 Uhr. Zum Kräftemessen zwischen Team Nord und Team Süd kommt es um 16 Uhr. Kombi-Tickets für den German Allstar Day sowie die Heimspiele von Brose Bamberg am 5. Januar gegen Khimki Moskau beziehungsweise 7. Januar gegen Ratiopharm Ulm in der Brose Arena sind nicht direkt buchbar. Käufer einer Tageskarte für den Allstar Day erhalten im Brose-Onlineshop unter www.eventimsports.de/ols/brose 20 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis von Brose Bamberg.