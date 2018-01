Auf Baunach wartet nächste Prüfung im Abstiegskampf

red



Zur weitesten Auswärtsfahrt der Saison starten die Baunach Young Pikes bereits am Freitagnachmittag. Ziel ist die Hansestadt Hamburg, wo der Tabellenvorletzte der 2. Basketball-Liga ProA am Samstag um 19.30 Uhr auf dieTowers trifft. Das Team des langjährigen Trainers Hamed Attarbashi steckt im Moment in einer kleinen Krise. Nach einem sehr guten Start mit neun Siegen aus den ersten zwölf Spielen setzte es für die Hanseaten zuletzt sechs Niederlagen in Folge.Sicherlich nicht das, was man sich bei den ambitionierten Hamburgern vorgestellt hat. Nachdem Geschäftsführer Marvin Willoughby den Spieleretat für die aktuelle Saison nach eigener Aussage deutlich steigern konnte, sind die Towers mit den aktuellen achten Platz sicherlich nicht zufrieden. Sie hoffen darauf, gegen den Vorletzten aus Baunach die Wende zu schaffen. Personell sind die Gastgeber sicher eines der stärksten Teams der Liga. Mit Jonathon Williams steht eine echte Allzweckwaffe im Kader. Er kann aus der Distanz punkten, ist aufgrund seines kräftigen Körpers aber auch in Korbnähe sehr erfolgreich. Mit Aufbauspieler Anthony Canty zieht ein erfahrener deutscher Aufbauspieler die Fäden, der bisher aber mehr als Korbjäger denn als Vorlagengeber in Erscheinung tritt. Unter dem Korb regieren mit Enosch Wolf und Stefan Schmidt zwei echte Brocken, so dass auf die großen Jungs der Young Pikes viel Arbeit zukommen dürfte. Da sich Centerspieler Justin Raffington schwer verletzt hat, haben die Towers kürzlich mit Adin Vrabac einen sehr talentierten bosnischen Forward verpflichtet, der direkt aus der spanischen 1. Liga nach Hamburg wechselte.Doch nachdem diese Maßnahme scheinbar nicht ausreichte, wurde diese Woche noch einmal der Geldbeutel aufgemacht und mit dem zwischenzeitlich vereinslosen Jannik Freese ein 2,11 m großer Routinier geholt, der in der laufenden Saison schon einmal den Baunachern das Leben schwer machte, als er beim knappen 67:65-Sieg von Rasta Vechta in Bamberg mit 15 Punkten Topscorer seines Teams war.Nur einen Tag nach dem Wechsel Freeses meldeten die Towers einen weiteren Neuzugang mit Sören Fritze. Der 23-Jährige kommt von den Iserlohn Kangaroos aus der ProB nach Wilhelmsburg. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der aus Hagen stammende Fritze ausgezeichnet und erzielte 15,3 Zähler in der aktuellen Serie. Diese beiden Neuverpflichtungen dürften wohl ein deutliches Zeichen sein, dass die Hamburger die Saison noch lange nicht abgeschrieben haben.Für die Baunach Young Pikes ist es bereits das vierte Gastspiel in Hamburg, bisher konnten sie dort nicht einmal als Sieger das Parkett verlassen. Obwohl der Trend der letzten Spiele für die Baunacher sprechen könnte, muss man damit rechnen, dass auch in diesem Spiel die Trauben sehr hoch hängen werden für die junge Truppe von Trainer Mario Dugandzic, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen hervorragenden Einstand feierte und über den Gegner sagt: "Trotz sechs Niederlagen in Folge sind die Towers zuhause, egal unter welchen Umständen, immer schwer zu spielen. Wir müssen aber auf uns achten und möchten den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und uns weiterentwickeln. Auf die Herausforderungen in Hamburg freuen wir uns." Die Partie ist live im Internet unter www.airtango.live zu sehen.