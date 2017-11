Am Ende läuft es voll bei den Güßbacher Talenten

Die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (3.) haben in der Hauptrunde 3 der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) den Tabellennnachbarn MBC Junior Sixers (4.) mit 86:70 geschlagen. Trotz Verletzungssorgen - es fehlten Nico Wolf, Jekabs Beck, Adrian Bergmann, Kerr Kriisa und Brandon Tischler - überzeugte die Nachwuchsmannschaft von Brose Bamberg besonders in der zweiten Hälfte.

Nach den ersten wackeligen Minuten erspielten sich die Jungs des Coaching-Duos Mark Völkl und Andreas Finsinger eine erste Führung von sieben Zählern. Doch die Talente des Mitteldeutschen BC aus Halle ließen nicht locker und setzten die Güßbacher unter Druck. Wilde Spielzüge führten dazu, dass der erarbeitete Vorsprung zusammenschmolz. Nach dem ersten Viertel stand es 19:18 für den Gastgeber. Die Partie war nun wieder offen, beide Teams gaben ihr Bestes, um erfolgreich zu sein. Breitengüßbach erspielte sich zwischenzeitlich einen Acht-Punkte-Vorsprung. Doch die Brose-Youngster agierten nicht konsequent genug und ließen dem MBC zu viel Raum im Angriff, so dass sie mit einem 35:36-Rückstand in die Halbzeit gingen.

Die Pause tat dem jungen Team offensichtlich gut, denn die Breitengüßbacher kamen besser aus der Kabine und schafften es nun, gut zu punkten. Schnell egalisierten sie die Führung der Junior Sixers und erspielten sich einen Vorsprung. In der Verteidigung setzten die Trainer Völkl und Finsinger besonders auf Nicklaus, Ueberall und Edwardsson, während die Offensive dank Drell, Bruhnke und Tischler stabil lief. Die Bamberger trafen die besseren Entscheidungen und wussten die Lücken in der mitteldeutschen Verteidigung geschickt zu nutzen. Der 86:70-Heimsieg der Breitengüßbacher in der Hans-Jung-Halle war verdient.

TSV Tröster Breitengüßbach: N. Tischler (29/3 Dreier), Drell (17/1), Bruhnke (10/1), Nicklaus (9), Uysal (7), Edwardsson (7/1), Ueberall (4), Brevet (3/1), Höhmann, Saffer, Nowak, Plescher