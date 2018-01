Als Erster in die Play-offs

Mit einem überzeugenden 69:55-Erfolg bei den Main-Sharks aus Würzburg haben sich die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg an der Tabellenspitze der WNBL-Spielgruppe Mitte festgesetzt und sich damit für die Play-offs um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Richtungsweisend war das Spiel für beide Mannschaften, und entsprechend hoch war die Motivation der Mädchen, die sich am letzten Hauptrundenspieltag in Würzburg gegenüberstanden. Den besseren Start erwischten die Main-Sharks, sie führten nach dem ersten Viertel mit 21:13. Doch Hartmann und Co. fingen sich schnell und fanden zu ihrem Spielrhythmus. Mit 24:12 gewannen sie diesen Abschnitt und hatten sich dank ihrer fokussierten Leistung zur Halbzeit einen knappen Vier-Punkte-Vorsprung (37:33) erarbeitet.

Herausragen sollte dann das dritte Viertel, welches die DJK Brose Bamberg deutlich mit 19:4 gewann und in dieser Phase den Grundstein für den Auswärtserfolg legte. Die Schabacker-Truppe spielte ansehnlichen Teambasketball und fand, wie im Spiel gegen das Team Mittelhessen, stets die besser positionierte Spielerin, während Würzburg Mühe hatte, sich durchzusetzen. Die Bambergerinnen schafften es nicht nur bei Rebounds und Assists überlegen zu sein, sondern hielten auch die Würzburger Topscorerinnen Schiffer und Arigbabu in Schach.



Youngsters nutzen Einsatzzeit

Besonders die Reboundüberlegenheit (55:39) stellte sich als Schlüssel zum Erfolg heraus. Dabei glänzte Nationalspielerin Magdalena Landwehr, die zu ihren 25 Punkten noch 18 Rebounds holte. Neben Landwehr steuerten Mara Edelmann und Julia Förner ebenfalls eine zweistellige Punkteausbeute zum Erfolg bei. Auch die U16-Youngsters Anna Hübschmann und Julia Volk nutzten ihre Einsatzzeit und hatten Anteil am wichtigen Abschlusserfolg der DJKlerinnen.

Mit sieben Siegen und drei Niederlagen schloss die DJK Brose Bamberg die Gruppenphase auf Tabellenplatz 1 ab und trifft nun im Achtelfinale um die deutsche U18-Meisterschaft auf die SG Royals Südwest (Saarlouis). Zunächst gastiert das Schabacker/Hammerl-Team am 18. Februar beim Tabellenvierten der Spielgruppe Süd, bevor es am 25. Februar zum Heimspiel kommt. la

DJK Brose Bamberg: Landwehr (25 Punkte /1 Dreier), Edelmann (10), Förner (10/2), Hartmann (8), Kühhorn (4), Barth (4), Hübschmann (3), Spiegel (3), Luisa Hofmann (2), Volk