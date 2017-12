Akku wird im letzten Viertel von Minute zu Minute leerer

Die Baunach Young Pikes müssen weiter auf ihren zweiten Saisonsieg in der 2. Basketball-Bundesliga ProA warten und stecken am Tabellenende fest. Nach der 67:83-Niederlage bei den Niners Chemnitz haben sie immer noch zwei Siege Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz. Dem sächsischen Team von Trainer Rodrigo Pastore genügte vor knapp 1900 Zuschauern eine durchschnittliche Leistung, um das Parkett als Sieger zu verlassen und nach drei Niederlagen in Folge sich aus dem Tabellenkeller vorerst zu befreien.

Bei den Baunachern machte sich wieder einmal die sehr dünne Spielerdecke bemerkbar, denn Louis Olinde war mit Brose Bamberg gegen Jena im Einsatz. Gerard Gomila wärmte sich nach überstandener Verletzung zwar mit auf, ein Einsatz war aber noch nicht geplant, so dass mit Sonderlizenzspieler Nicholas Tischler gerade einmal neun einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen.

Das Team von Trainer Fabian Villmeter startete nicht schlecht in die Partie. Bis zur 5. Min. war es mit den Gastgebern auf Augenhöhe. Dann schlichen sich einige Nachlässigkeiten beim Rebound ein, und Chemnitz zog mit einigen Schnellangriffen auf 25:18 davon. Überhaupt war das Reboundproblem ein Hauptgrund für die Niederlage. Mit 24:35 ging dieses Duell verloren. Diesem Rückstand liefen die Baunacher das gesamte zweite Viertel hinterher. So sah beim Halbzeitstand von 39:27 alles nach einer weiteren Niederlage der jungen Hechte aus.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkte sich dieser Eindruck noch, denn diese begann mit zwei Freiwürfen und Ballbesitz für Chemnitz, da in der Halbzeitpause erst Trainer Fabian Villmeter ein technisches Foul bekam und dann noch ein zusätzliches gegen die Bank verhängt worden war. Dies schien die Baunacher Jungs aber irgendwie angespornt zu haben, denn nun erwachte ihr Kampfgeist. Bis zur 27. Min. hatten sie sich bis auf 47:50 herangekämpft. Vor allem Tibor Taras und Daniel Keppeler waren hierbei treffsicher, und das Spiel stand auf der Kippe.

Die Niners wurden aber nicht nervös, und der überragende Malte Ziegenhagen schraubte mit einem seiner vier Dreier den Rückstand der Young Pikes nach dem dritten Abschnitt wieder bis auf 49:59. Die Baunacher ließen in dieser Phase unglücklicherweise auch vier Freiwürfe ungenutzt.

Im letzten Viertel versuchten die Gäste dann zwar nochmal alles, doch die Akkus wurden von Minute zu Minute leerer. Zwar waren sie bis zur 34. Min. noch in Reichweite (54:62), aber nicht mehr in der Lage, entscheidend zu verkürzen und das Spiel spannend zu machen. Neben Taras, der sehr hochprozentig traf und mit 26 Punkten einen Karrierebestwert aufstellte, überzeugte noch Eddy Edigin mit 13 Punkten und drei Rebounds. William McDowell-White hatte zwar etwas Pech bei seinen Würfen, gab aber mit zehn Assists dem Baunacher Spiel dennoch wertvolle Impulse.

Die nächste Chance auf den zweiten Saisonsieg besteht am Samstag (19 Uhr), wenn die Young Pikes mit dem Zwölften aus Paderborn einen weiteren Gegner aus der Abstiegszone in der Stauffenberghalle empfangen. red

Niners Chemnitz: Ziegenhagen (26 Punkte/4 Dreier), Tinsley (14/3), Mazurczak (9), Richter (9), Lawson (7), Fleischmann (5/1), Lodders (5), Parker (4), Mixich (4), Wendler /

Baunach Young Pikes: Taras (26/4), Edigin (13), Fowler (11), Keppeler (8), McDowell-White (5), Ferguson (3/1), Drell (1), Tischler, Edwardsson / Zuschauer: 1890