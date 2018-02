Brose Bamberg: ein letztes Mal Euroleague in der Brose-Arena

Der 90:75-Sieg bei Galatasaray Istanbul am 30. Dezember 2016 war eines der Highlights in der Euroleague-Saison von Brose Bamberg: 14 Dreier versenkten Janis Strelnieks & Co. und stellten damit einen neuen Vereinsrekord in der Königsklasse auf. Gut drei Monate später endet am Donnerstag (20 Uhr) für den deutschen Meister die internationale Saison mit dem Heimspiel gegen die Türken, die auf Grund ihres Eurocup-Triumphes in der Spielzeit 2015/16 mit der Startberechtigung für den höchsten europäischen Wettbewerb belohnt wurden.



Sowohl die Bamberger als auch Galatasaray besitzen längst keine Chance mehr auf die Play-offs - es geht also nur noch um die Ehre und die Platzierung. Sowohl der deutsche Meister als auch Galatasaray und Maccabi Tel Aviv rangieren derzeit punktgleich mit jeweils 10:19 Siegen auf den Plätzen 12 bis 14. Obwohl es eigentlich um nichts mehr ging, zeigten die Brose-Asse auch vor einer Woche bei der 97:99-Niederlage nach Verlängerung gegen Darussafaka Istanbul, dass sie bis zum Schluss nichts verschenken.



Trinchieri dankt den Fans

"Es ist das letzte Spiel unserer Euroleague-Saison, und es ist ein Heimspiel. Wir wollen unseren Fans, die uns die gesamte Saison über so grandios unterstützt haben, nochmals europäisches Flair bieten. Das heißt, dass wir von Beginn an mit großem Herz und Leidenschaft spielen werden", verspricht Trainer Andrea Trinchieri und ergänzt: "Galatasaray ist eine gute Mannschaft. Wir müssen fokussiert über die ganzen 40 Minuten zu Werke gehen und unsere Fehler minimieren."



Ein Erfolg zum Abschluss würde seinen Jungs, die viele knappe und bittere Niederlagen auf der großen Bühne einstecken mussten, sicher auch weiteres Selbstvertrauen für das Frankenderby am Sonntag (18 Uhr) gegen Bayreuth und auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Bundesliga geben.



Wie letzte Woche bei der Rückkehr von Brad Wanamaker, der sich mit seiner Glanzleistung (30 Punkte) auch den Titel des wertvollsten Spielers des 29. Spieltags sicherte, gibt es auch am Donnerstag ein Wiedersehen mit einem Bamberger Publikumsliebling: Tibor Pleiß, der 2,18-Meter-Riese, der von 2009 bis 2012 das Brose-Trikot trug und in Bamberg dreimal das Double feierte, kehrt in die Frankenhölle zurück. In seinen 27 Partien für Galatasaray bisher kam er auf 7,7 Punkte und 4,7 Rebounds im Schnitt. Die Offensive der Türken tragen hauptverantwortlich Vladimir Micov (11,2 Punkte), Sinan Guler (10,3/5,7 Assists) und Alex Tyus (11,1/5,2 Rebounds).



In der türkischen Süper Lig läuft das Team von Trainer Ergin Ataman ebenso wie in der Euroleague der Musik hinterher: Mit 14:10 Erfolgen steht lediglich Rang 6 zu Buche. Zuletzt gab es einen 95:88-Sieg beim Tabellen-13. Muratbey USAK. Micov (21 Punkte), Austin Daye (17/7 Rebounds) und Pleiß (15/10) waren dabei die Besten.

Erfreulich ist auf Bamberger Seite, dass Janis Strelnieks am Sonntag nach sechswöchiger Pause wegen seiner Schulterverletzung beim 71:70-Sieg in Göttingen zurückkehrte und sich mit zwölf Punkten gleich wieder als Topwerfer im Brose-Team auszeichnete. Die Rolle des Anführers hatte er auch im Hinspiel in Istanbul inne: Mit 18 Punkten und fünf Dreiern führte er sein Team zum Sieg. kg