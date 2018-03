Warten hat ein Ende: Eva Ammermann national ganz vorn

Auf der olympischen Regattastrecke von 1972 in Oberschleißheim bei München haben die deutschen Rudermeisterschaften der Altersklassen U17, U19, und U23 stattgefunden. Die Bamberger Rudergesellschaft (BRG) trat mit zwei Sportlern an. Nach mehr als 15 Jahren durfte sich der Traditionsverein wieder über eine Medaille - eine goldene - freuen.

Felix Schweizer (BRG) startete mit seinem Partner Tobias Oberhäußer vom RC Aschaffenburg im Leichtgewichts-Doppelzweier der U17. Die beiden jungen Ruderer hatten einen durchwachsenen Start in die Saison, gerade in Köln gelang mit einem souveränen Vorlaufsieg im Zweier der Finaleinzug. Mit 25 Gegnern war das Feld bei der DM in München bestens bestückt. Ein fulminanter Endspurt brachte den Vorlaufsieg vor dem Boot aus Celle und den direkten Weg ins Halbfinale ohne Umweg über den Hoffnungslauf. Im Rennen um den Endlauf kamen Schweizer/Oberhäußer nicht richtig weg. Der Endspurt wurde etwas zu spät angezogen, drei Hundertstelsekunden Rückstand auf das Boot vom Breisacher Ruderverein bedeuteten auf Platz 5 das Aus.

Ganz anders verlief die Saison für Eva Ammermann. Nach dem Langstreckentest war ihr der Platz im Vierer des Bayerischen Ruderverbandes sicher. Beim ersten Start in Mannheim fehlte sie wegen einer Klassenfahrt noch. Aber ab der ersten Junioren-Regatta in München ging bei ihr die Post ab: Vorlaufsieg im Doppelzweier zusammen mit ihrer Münchner Partnerin Magdalena Rabl, Platz 4 im Finale; nach Wechsel von Eva Ammermann auf Schlag im Doppelvierer Sieg im B-Finale und schnellste Laufzeit. Von da an siegte man im Doppelvierer bei jedem Start, in Köln und in Hamburg. Es folgten Trainingslager in Würzburg und in München. Die vielen Kilometer schweißten die Mannschaft noch enger zusammen - der "Lohn" war die Favoritenbürde bei der DM unter 16 Booten der U17-Juniorinnen-Doppelvierer.

Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg qualifizierte man sich direkt für das Halbfinale. Und hier lieferte die Mannschaft eine Demonstration ihres Könnens ab: Schon kurz nach dem Start hatte die Renngemeinschaft eine Länge Vorsprung, bei 1000 m waren es bereits über zwei Bootslängen, die bis ins Ziel Bestand hatten. Es folgten die Boote vom LV Mecklenburg-Vorpommern und der Renngemeinschaft RV Waltrop/RC Hansa Dortmund/RC "Westfalen" Herdecke/RC Meschede. Der Streckensprecher rief: "Der Bayern-Express hat wieder zugeschlagen!"

Auch am Finaltag gab es auf der Strecke Schiebewind: Bedingungen, mit denen die Mannschaft um Eva Ammermann zurechtkommen sollte. Am Ufer warteten über 50 Betreuer und Trainer auf ihren Fahrrädern, um das Rennen zu begleiten, unter ihnen Ammermanns Heimtrainer Arno Wehle. Das bayerische Boot hatte wie gewohnt schnell eine Länge Vorsprung, aber die Konkurrenz ließ sich diesmal nicht abschütteln. Ammermann & Co. wehrten alle Spurts der Gegner bis ins Ziel ab. Mit einer guten Länge Vorsprung sicherte man sich den Titel vor den Booten vom Ruderverband Schleswig-Holstein und der RG LRC Wiking/Celler RV/RV für das große freie Lehrte/Sehnde/Verdener RV.

Zu den ersten Gratulanten gehörten neben Ammermanns Familie ihr BRG-Coach Arno Wehle, ihr erster Trainer aus der Kinderzeit, Gerhard Ratzenberger, das Bamberger Trainer-Urgestein Karl-Heinz Beilstein und der ehemalige Sportvorstand Alexander Schock. Für die BRG ist es die erste Medaille bei einer deutschen Meisterschaft seit mehr als 15 Jahren - und dazu gleich eine goldene. Die Bemühungen um mehr Nachwuchs durch Anfängerkurse, die intensive Betreuung durch inzwischen zwei bezahlte Trainer haben sich ausgezahlt.