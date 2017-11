Victoria im Derby unter Druck

Ein Kracher jagt den nächsten in der Kegler-Bundesliga. Nach dem Oberfranken-Derby in Staffelstein folgt für den SKC Victoria das Duell im Verein Bamberger Sportkegler: Der TSV Breitengüßbach ist am Samstag ab 13 Uhr im Sportpark Eintracht zu Gast. Direkt danach folgt der Auftritt der Victoria-"Zweiten" gegen Weiden. Am Sonntag sind dann die Damen im Einsatz. Zu Beginn um 13 Uhr empfängt der neue deutsche Meister Victoria Bamberg das jüngste Team der Liga, den ESV Pirmasens. Und auch hier folgt im Anschluss das Spiel der "Reserve", die auf den SKK 1926 Helmbrechts trifft.



Bundesliga, Männer

SKC Victoria Bamberg -

TSV Breitengüßbach

Endlich ist es wieder soweit. Das Derby ist für die Spieler beider Teams einer der Höhepunkte in der Kegelsaison, da man sich bestens kennt, versteht und diverse Spieler und Betreuer auch schon für den anderen Klub im Einsatz waren. Die Güßbacher können ganz locker ins Derby gehen, da sie sich eigentlich aller Abstiegssorgen bereits entledigt haben.

Tobias Stark, der Mannschaftsführer des TSV Breitengüßbach, ist voller Vorfreude: "Nach dem Heimspiel gegen Zerbst steht für uns gleich das nächste Highlight mit dem Derby in Bamberg vor der Tür, in das wir aufgrund der Ausgangslage dieses Jahr relativ entspannt gehen können. Mit dem Abstieg haben wir dank einer bisher sehr guten Rückrunde wohl endgültig nichts mehr zu tun. Ich sehe den Druck im Vergleich zu den Vorjahren daher diesmal bei den Bambergern. Sie werden die Punkte im Kampf um Platz 2 bzw. die internationalen Startplätze aufgrund ihres schweren Restprogramms sicher gut gebrauchen können. Vielleicht können wir es daher in diesem Jahr etwas spannender machen und uns für die klare Niederlage im Vorjahr revanchieren."

"Wir wollen unbedingt eine Medaille holen, am liebsten natürlich Silber, und dafür müssen wir das Derby unbedingt gewinnen. Aber auch die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb rückt mit einem weiteren Sieg immer näher", gibt Florian Fritzmann die Marschroute des SKC Victoria klar vor. Die letzten Spiele der Saison haben es für die Bamberger in sich, so dass ein Sieg am Samstag fast schon Pflicht ist. Danch folgen noch die Spiele in Lorsch und Schwabsberg, dazwischen gibt noch Zerbst seine Visitenkarte in Bamberg ab.

Markus Habermeyer, der Teammanager der Victoria, warnt: "Wir haben vernommen, wie gut der TSV in den letzten Wochen gespielt hat. Und auch am letzten Wochenende hat sich Zerbst die Augen reiben müssen, als die Güßbacher sensationell mit 2:0 in Führung gingen. Ganz entscheidend wird sein, wie das Team ins Spiel findet. Wir wollen unbedingt gewinnen, damit der Druck für die angestrebten Ziele in den folgenden Partien nicht zu groß wird." Beide Mannschaften würden sich über eine große Kulisse im Sportpark Eintracht freuen. Der SKC Victoria rät, die Parkplätze an der ehemaligen Kegelbahn zu nutzen.



2. Liga Nord/Mitte, Männer

SKC Victoria Bamberg II -

SKC GH SpVgg Weiden

Nach dem Sieg in Großbardorf, steht nun das Heimspiel gegen Weiden auf dem Programm. Die Oberpfälzer haben 11:17 Punkte auf dem Konto und liegen damit vier Zähler vor dem Vorletzten. Die Favoritenrolle liegt also ganz klar beim Heimteam, das punktgleich (24:4 Punkte) mit Amberg an der Spitze der Tabelle steht. Bisher hat die Bamberger Bundesliga-Reserve nur zwei Mal gegen Amberg verloren.



Bundesliga, Frauen

SKC Victoria Bamberg -

ESV Pirmasens

Nach dem Spiel in der Champions-League und dem Nachholspiel in Ingolstadt steht nun wieder ein Heimspiel für die Damen des SKC Victoria auf dem Programm. Der ESV Pirmasens hat aktuell 14:14 Punkte auf dem Konto, liegt damit punktgleich mit zwei weiteren Teams auf Platz 3 der Tabelle und kann sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb machen. Dafür ist mindestens Rang 4 nötig. Aufgrund des riesigen Leistungsunterschiedes zwischen dem bereits feststehen Meister aus Bamberg und dem Rest der Liga ist das junge Gäste-Team krasser Außenseiter. Das Ziel der Bambergerinnen lautet, die Saison ungeschlagen zu beenden, um für das Champions-League-Finale bestens vorbereitet zu sein. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Sensation.



2. Liga Mitte, Frauen

SKC Victoria Bamberg II-

SKK 1926 Helmbrechts

Nach einem spielfreien Wochenende heißt es für die Victoria-"Zweite" wieder mit Volldampf voraus. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der Tabellenführer den SKK 1926 Helmbrechts, der mit 14:18 Punkten auf Platz 8 steht und nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat. In den bisherigen neun Heimspielen gaben sich die Bambergerinnen keine Blöße. Mit einem Sieg kommt die Victoria dem Ziel Meisterschaft ein erhebliches Stück näher. maha