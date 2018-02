Brose Bamberg verlängert Vertrag mit Zisis bis 2019

Brose Bamberg hat den Vertrag mit Nikos Zisis um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2018/2019 verlängert. Seit 2015 ist der Grieche, der aufgrund seiner zahlreichen Erfolge im europäischen Basketball "Lord of the Rings" genannt wird, Teil von Deutschlands Basketballherz. Mit durchschnittlich 8,1 Punkten und 3,7 Assists in der Bundesliga sowie 7,7 Zählern und 4,5 Korbvorlagen in der Euroleague ist der Routinier einer der wichtigsten Spieler in Reihen des deutschen Meisters.



"Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier, nachdem ich die Jahre zuvor quer durch Europa unterwegs war. Ich fühle mich in Bamberg sehr wohl und, was fast noch wichtiger ist, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Das Management hat sich die letzten Wochen und Monate sehr stark um mich gekümmert, alles gegeben, dass ich meinen Vertrag verlängere. Das hat mir sehr imponiert und mich stolz gemacht. Die ganze Organisation ist äußerst professionell und hat einen klaren Blick in die Zukunft. Ich freue mich, davon ein Teil zu sein", betont der 33-jährige Regisseur.

Geschäftsführer Rolf Beyer stellt klar: "Nikos ist ein Veteran, den jedes Team Europas gerne in seinem Kader hätte. Umso erfreuter bin ich, dass wir es geschafft haben, ihn für weitere zwei Jahre an uns zu binden. Das zeigt, welchen Stellenwert Brose Bamberg und das gesamte Programm hier mittlerweile haben. Nikos ist mehr als nur ein Spieler. Seine Erfahrung hilft vor allem den Jüngeren, die schwierigen Phasen in der Euroleague bestmöglich zu meistern." red