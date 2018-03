VG Bamberg feiert Sieg - Friedberg den Aufstieg

Schon vorher stand fest: Wollten die Regionalliga-Volleyballerinnen der VG Bamberg eine Chance gegen den Tabellenführer aus Friedberg haben, mussten sie ihre beste Saisonleistung zeigen. Und genau das taten die Mediteam Volleys gegen den Spitzenreiter. Nach einem Krimi wurde die Mannschaft vom TSV Friedberg mit 3:2 besiegt. Damit stehen die Mediteam Volleys zwar immer noch auf dem fünften Tabellenplatz und der Relegationsplatz 2 ist wohl nur noch theoretisch möglich. Dennoch kann das Team stolz drauf sein, mit den Spitzenteams der Liga mithalten zu können.



Laura Badum mit Topleistung

Wieder musste Laura Badum "Stammlibera" Tanja Maier vertreten, doch bot sie hierbei eine so starke Leistung, dass man glauben konnte, sie hätte nie eine andere Position gespielt. Auch Katha Schröder saß erkältet nur auf der Auswechselbank.

Ohne Abtasten ging es im ersten Satz sofort zur Sache. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an hochklassigen Volleyball mit tollen Aktionen in Angriff und Abwehr. Erster Höhepunkt war ein perfekt getimter Schnellangriff zwischen Anna Michel und Nicole Werthmann zum 4:2. Druckvolle, schwer anzunehmende Aufschläge und harte Angriffsschläge von allen Positionen brachten beim 11:7 erstmals eine leichte Bamberger Führung. Friedberg konnte in dieser Phase oftmals nur reagieren und sein eigenes Spiel nicht klar aufbauen. Kamen die Gegnerinnen doch einmal durch, war meist Libera Laura Badum zur Stelle, die die schwierigsten Bälle wieder ins Spiel brachte. Die Sieben-Punkte-Führung wurde bis zum Satzende (25:18) verteidigt.

Auch im zweiten Satz sahen die begeisterten Bamberger Zuschauer und eine handvoll Friedberger Fans eine starke Mannschaftsleistung des Heimteams. Die Gastgeberinnen lagen ständig mit zwei, drei Punkten vorne, ehe beim 18:18 erstmals Gleichstand herrschte. Dann nutzte der Tabellenführer das Momentum für sich und punktete meist durch seine kleinste Angreiferin, Ramona Steidl. Bamberg gab den zweiten Satz mit 22:25 ab.

Auch im dritten Satz blieb das Spiel hochklassig - keine Mannschaft konnte sich weiter als zwei Punkte absetzen. Es wurde um jeden Ball gekämpft, sodass die Zuschauer oft lange Ballwechsel zu sehen bekamen. Beim 23:24 hatte Friedberg bereits einen Satzball, den Kathi Schön mit einem wahren "Geschoss" abwehrte. Gleich darauf brachte die gleiche Spielerin ihr Team mit 25:24 in Führung, ehe Friedberg den Ball zum Satzgewinn für Bamberg ins Netz setzte.



Kopf-an-Kopf-Rennen

Auch im vierten Satz gab es lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim 16:15 lag Bamberg noch vorne, dann ging Friedberg in Führung. Obwohl Kathi Schön weitere Angriffsbälle mit Druck verwandelte und Libera Badum immer wieder starke Abwehraktionen hatte, musste man den Satz mit 21:25 abgeben.



Punkt reicht Friedberg zum Titel

So musste auch diesmal wieder der Tie-Break entscheiden. Mit Anna Michel am Aufschlag ging Bamberg 3:0 in Führung. Beim 6:6 hatte Friedberg wieder ausgeglichen. Beide Teams spielten hoch konzentriert, das Publikum fieberte bei jedem Ballwechsel mit. Als sich Bamberg einen 11:8-Vorsprung erkämpft hatte, kam Kathi Schön zum Aufschlag und die Bambergerinnen konnten den Satz unter großem Jubel mit 15:11 für sich entscheiden. Sie hatten es geschafft, ohne Schwächephase mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung ihr Spiel durchzuziehen, sodass auch Coach Heriberto Quero rundherum zufrieden mit der Leistung seines Teams war. Der eine Punkt reichte dem TSV Friedberg, um sich die Meisterschaft in der Regionalliga Süd-Ost zu sichern - und die Mediteam Volleys gratulieren den Gästen zum Aufstieg in die dritte Liga. db

Mediteam Volleys: Raab, Werthmann, Datz, Michel, Schön, Loneiß, Badum, Raddatz, Fößel, Rupp