Toller Erfolg für den BFC

Auf der modernsten Wildwasseranlage in Deutschland, in Markkleeberg bei Leipzig, fanden die deutschen Meisterschaften der Jugend (15 bis 16 Jahre) sowie der Junioren (17 bis 18 Jahre) im Kanuslalom statt. 14 Kubikmeter Wasser fließen pro Sekunde durch den künstlichen Kanal und erzeugen durch Einbauten hohe Wellen, wuchtige Walzen, starke Strömung und ziehende Kehrwässer. Der Bamberger Faltboot-Club (BFC) reiste mit fünf Sportlern vorzeitig an. Durch vorhergegangene Trainingslehrgänge in Markkleeberg war das Team bestens vorbereitet.





Der erste Wettkampf wurde auch zur Wertung für den Nachwuchscup herangezogen. Alle Bamberger Sportler zeigten in den Vorläufen ausnahmslos ihr hohes Potenzial und agierten zur großen Freude des Trainers sehr erfolgreich. In Kajak-Einer der männlichen Jugend überzeugten sowohl Jakob Hein als auch Daniele Soriano mit schnellen und technisch sauberen Läufen und belegten Platz 3, respektive 5. Mit Platz 14 qualifizierte sich das einzige Bamberger Mädchen, Mirjam Kirschner, bei der weiblichen Jugend K1 ebenso souverän für das Halbfinale - ein toller Erfolg der jungen Sportlerin. Beide Bamberger Junioren zeigten im K1 schöne Läufe. Sven Neubauer erreichte mit Platz 15 sicher das Halbfinale. Der erst in der zweiten Wettkampfsaison fahrende Mario Kirschner paddelte bei seiner ersten deutschen Meisterschaft ruhig, konzentriert, nervenstark und beherrschte das Schwerwasser voll. Trotz einer Verbesserung im zweiten Lauf um vier Sekunden schrammte er mit Platz 25 knapp an der Quali-Norm vorbei.



Auch beim Canadier-Zweier (C2, beide Fahrer knien im Boot hintereinander und fahren mit einem Stechpaddel) der Jugend waren die Bamberger Jakob Hein und Daniele Soriano am Start. Rechtzeitig zur "Deutschen" erfolgte eine Leistungsexplosion, die mit dem zweiten Platz belohnt wurde. Die Investition in ein neues Boot im Jahr 2015 hatte sich voll gelohnt.



Mannschaft auf Rang 16

Nach den Einzelläufen mussten noch die Teams antreten, drei Boote bilden eine Mannschaft. Zu viele Torstangenberührungen und damit Strafsekunden verhinderten beim K1-Team in der Besetzung Neubauer, Soriano, Hein eine bessere Platzierung als den 16. Rang. Die in Renngemeinschaft mit Bayreuth fahrende Mirjam Kirschner hatte noch mehr Pech - eine Team-Kameradin kenterte, konnte nicht mehr hochrollen und musste schwimmen, was das Aus bedeutete.



Bamberger mit Pech

Am zweiten Tag hängten die Stützpunkttrainer einen neuen Parcours. Maximal zehn Boote eines jeden Rennens zogen dann ins Finale ein. Die Bamberger Kanuten konnten ihre überzeugende Form vom Tag vorher nicht ganz konservieren. Trotz sechs Straffehlerpunkten erreichte im K1 der Jugend Daniele Soriano mit einer schnellen Fahrt den siebten Platz und damit den Einzug ins Finale. Sein Mannschaftskamerad Jakob Hein schoss mit seiner Bootsspitze ein Tor komplett aus der Torlinie und musste es erneut anfahren. Trotz Topform kostete die Hilfsschleife zu viel Zeit und der Bamberger musste sich mit Platz 17 begnügen.



Ähnlich unglücklich agierte Sven Neubauer beim K1-Junioren-Rennen. Er verfehlte ein Tor, musste es nochmal anfahren und belegte Platz 16. Mirjam Kirschner gab im Halbfinale ihr Bestes, kam aber etwas von der Linie ab und musste ein Tor auslassen. Platz 18 reichte für die Finalteilnahme nicht aus.



Im sehr schwer zu paddelndem C2 fuhren Hein/Soriano erneut im Halbfinale auf Platz 2 und durften sich fürs Finale sogar einen Platz auf dem Treppchen ausrechnen. Zuerst jedoch startete Daniele Soriano im Finale K1 der Jugend. Bis kurz vor dem Ziel fuhr er sehr konzentriert. Doch eine zu riskante Anfahrt am vorletzten Tor verhinderte eine korrekte Befahrung und kostete 50 Strafsekunden - was in der Endabrechnung Platz 10 bedeutete.

Sowohl Soriano wie Hein mussten ihr vorheriges Rennen schnell weg stecken, denn sie durften nochmal im C2 der Jugend starten. Ein Platz auf dem Treppchen lag im Bereich des Möglichen. Mit diesem psychischen Druck galt es umzugehen. Dies gelang - die beiden zeigten einen tollen Lauf im Finale, der schließlich Platz 3 und damit die Bronzemedaille einbrachte. In der Geschichte des BFCs ist dies die erste Medaille im C2 bei einer Jugendmeisterschaft. HKW