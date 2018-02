SC Memmelsdorf abermals auswärtsstark

Dem Volleyball-Bayernligateam des SC Memmelsdorf (4.) gelang gegen den VC Amberg (3.) ein überraschender Sieg. Die darauf folgende 1:3-Heimspielniederlage gegen den TV Mömlingen (5.) bremste jedoch die Euphorie.



Wie gewohnt präsentierte sich das Team aus dem Bamberger Vorort auswärts bärenstark und schien wie ausgewechselt im Vergleich zur derben Heimspielniederlage gegen den CVJM Arzberg. In der Anfangsphase begegneten sich die Teams in Amberg auf Augenhöhe, und die Führung wechselte oft. Der SCM tastete sich langsam in das Spiel und übernahm nicht zuletzt dank perfekter und konstanter Annahmen die Kontrolle, so dass Zuspieler Tobias Werner seine Angreifer nach Belieben einsetzen konnte. Knapp gewann die Mannschaft um Spielertrainer Michael Werner den ersten Satz mit 25:23.



In das Spiel der Amberger schlichen sich nun sehr viele Fehler ein, während die Memmelsdorfer nahezu fehlerfrei blieben. Beeindruckt von der guten Blockarbeit, gab es für den Außenangriff des VC Amberg kaum ein Durchkommen. Folglich entschied der Gast den zweiten Satz souverän mit 25:17 für sich. Im letzten Durchgang ließ der SC Memmelsdorf nichts mehr anbrennen, und der VC Amberg überließ sich schließlich seinem Schicksal. Mit dem 25:22-Satzgewinn und dem überragenden 3:0-Sieg fuhr das Team aus dem Bamberger Vorort seinen nächsten Äuswärtssieg ein und bleibt in fremder Halle weiterhin unbezwungen.



Am darauffolgenden Tag empfing der SC Memmelsdorf den Regionalligaabsteiger TV Mömlingen. Die Gäste sicherten sich den ersten Satz mit 25:20. Die Annahmen des SCM, die am Vortag noch makellos waren, schienen an diesem Tag zu wackeln. Die gegnerischen Aufschläge stellten die Memmelsdorfer vor große Probleme. Im zweiten Satz verbesserte sich die Annahme, der SCM fand besser ins Spiel. Mittelblocker Hannes Breuninger verhalf seinem Team mit einer starken Aufschlagserie zu einer komfortablen Führung, und in der Abwehr kämpfte man um jeden Ball. So verdiente sich der SC Memmelsdorf den 25:19-Satzerfolg. Zu Beginn des dritten Durchgangs musste Spielertrainer Michael Werner beim Stand von 0:5 seine erste Auszeit nehmen. Der SCM war im weiteren Verlauf noch in der Lage, bis auf zwei Punkte zu verkürzen. Mehr aber nicht. Mit 17:25 gab er diesen Satz ab.



Der Entscheidungssatz war hart umkämpft. Ab dem Gleichstand bei 18:18 beging der SCM jedoch die entscheidenden Fehler, wirkte nun verunsichert und gab das Spiel aus der Hand. Die Aufschläge der Gäste zogen dem SCM in diesen Momenten den Zahn. Der TV Mömlingen entschied den letzten Satz mit 25:22 und somit das Spiel für sich. Dennoch verteidigte der SCM seinen vierten Tabellenplatz. jk