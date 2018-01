Brose Bamberg schlägt Skyliners Frankfurt deutlich

Hier gibt's unseren Ticker zum Nachlesen



Nach der 81:72-Niederlage in der Euroleague gegen Panathinaikos Athen war Brose Bamberg wieder in der Basketball Bundesliga gefordert. Am Sonntag um 18 Uhr ging es nach Frankfurt zum Tabellen-10. Fraport Skyliners. Dort waren die Hausherren, wie bereits beim 55:84 im Hinspiel chancenlos. Brose Bamberg gewann in Frankfurt mit 76:57.Mobile Nutzer folgen bitte diesem Link zum Liveticker