In fünf Altersklassen um Titel

Reichlich Hallenfußball bekommen die Zuschauer am Wochenende in der Stegauracher Aurachtalhalle zu sehen, wenn bei den Frauen und Juniorinnen die Futsal-Bezirksmeister gekürt werden. In mehreren Qualifikationsturnieren wurde seit November das Teilnehmerfeld ermittelt.



Den Auftakt machen am heutigen Samstag ab 10 Uhr die Juniorinnen der Altersklasse U15. Sechs qualifizierte Teams ermitteln im Modus "Jeder gegen jeden" den Nachfolger der SpVgg Oberfranken Bayreuth, die es nicht ins Endturnier geschafft hat. Teilnehmer sind: SpVgg 1921 Weißenstadt, ASV Oberpreuschwitz, SV Gundelsheim, SV Reitsch, JFG Steigerwald und DJK Don Bosco Bamberg.



Im Anschluss an die U15-Junorinnen folgt ab 13.45 Uhr das Turnier der Frauen, bei dem Titelverteidiger SV Reitsch die Bezirksmeisterschaft verteidigen und Oberfranken erneut bei den bayerischen Hallenmeisterschaften vertreten will. Das Teilnehmerfeld lässt spannende Spiele erwarten, konnten sich doch bis auf den Schwabthaler SV alle Favoriten souverän qualifizieren. Zwei durchaus gleichwertig besetzte Gruppen lassen keine klare Aussage auf einen Favoriten zu, zeigten doch alle Teams bereits in den Qualifikationsturnieren, dass sie durchaus mit einem Futsal und den taktischen Finessen sehr gut umgehen können. Die Gruppe A bilden SG Fichtelberg, FC Eintracht Bayreuth, Spvg Eicha und SpVgg Oberfranken Bayreuth. In der Gruppe B spielen die SpVgg Stegaurach, der FC Michelau, der SV Reitsch und der SV Frensdorf.



Im Rahmen des Frauenturnieres spielen die Jüngsten des Bezirks, die U11-Juniorinnen, ihren Meister aus. Teilnehmer sind FC Michelau, FC Wiesla Hof, SpVgg Weißenstadt und ATG Tröstau.



Am Sonntag eröffnen die U13-Juniorinnen um 10.30 Uhrden Turniertag, bevor die Altersklasse U17 das Wochenende ab 14 Uhr mit ihrem Turnier abschließen wird. Titelverteidiger bei den U13-Juniorinnen ist der SV Reitsch. Den Vorjahressieger wollen folgende Teams vom Thron stoßen: ASV 1921 Oberpreuschwitz, SpVgg Weißenstadt, ATG Tröstau, SV Gundelsheim und RSV Drosendorf.



Bei den Juniorinnen U17 wird es keine Titelverteidigung geben, denn durch den Aufstieg der SpVgg Oberfranken Bayreuth in die Landesliga ist diese nicht beim Bezirksturnier vertreten. In drei Qualifikationsturnieren wurden auch hier die teilnehmenden Teams ermittelt, die sich 2017 in die Siegerliste eintragen wollen: RSV Drosendorf,

SpVgg Weißenstadt, SV Gundelsheim, SV Weidenberg, FC Michelau und JFG Baunachtal.



Auch in diesem Jahr gibt es wieder die bekannte Spendenaktion "schon ein Euro kann viel bewegen". Die Spendengelder gehen diesmal an die AMAL-Stiftung, eine Stiftung für krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Hochfranken. red