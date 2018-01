Hutzler wird Trainer des FC Eintracht Bamberg 2010

Die erste Fußballmannschaft des FC Eintracht Bamberg 2010 wird in der neuen Saison von Michael Hutzler trainiert. Der 47-Jährige und der Tabellenletzte der Landesliga Nordwest haben sich auf eine Zusammenarbeit verständigt, die offiziell am 1. Juli beginnt und erst einmal für ein Jahr vorgesehen ist.



FCE-Vorstandsmitglied Sascha Dorsch meint: "Wir haben in den letzten Tagen mit mehreren Kandidaten gesprochen, die wir kontaktiert oder die sich bei uns gemeldet haben. Insgesamt gesehen waren das alle sehr gute Gespräche. Vor allem ist uns deutlich geworden, dass der FC Eintracht Bamberg trotz der Schwierigkeiten zuletzt und des aktuellen letzten Tabellenplatzes in der Landesliga Nordwest unverändert interessant und attraktiv ist für Trainer."



Letztendlich haben sich die Verantwortlichen für Hutzler entschieden. Der Ebermannstadter wird die Kaderplanung für die kommende Saison noch in diesem Monat angehen und muss dabei im Hinblick auf einen möglichen Abstieg zweigleisig denken. "Unser gemeinsames Ziel ist es, soweit möglich, zum einen Spieler aus Bamberg und Umgebung in das Aufgebot zu nehmen. Zum anderen wollen wir weiterhin auf den eigenen Nachwuchs setzen und Spieler aus unserer U19-Juniorenmannschaft an den Herrenbereich heranführen. Unsere Nachwuchstrainer leisten sehr gute Arbeit, und wir haben talentierte Fußballer in den eigenen Reihen", so Dorsch weiter.



Hutzler, von Juli 2010 bis März diesen Jahres Trainer des Ligarivalen SpVgg Jahn Forchheim, befindet sich schon im "Vorfreudemodus", wenn er an seine neue Aufgabe denkt: "Mich freut es sehr, für diesen Traditionsverein arbeiten zu dürfen. Und ich bin bereit für neue Herausforderungen. Zudem möchte ich mithelfen, dass es beim FC Eintracht Bamberg sportlich wieder nach oben geht. Das Konzept der Vorstandsmitglieder Jörg Schmalfuß und Sascha Dorsch macht viel Hoffnung, in Sachen Jugend und Ausbildung etwas zu erreichen. Wichtig bei der Arbeit ist auch der Spaß und vor allem der Erfolg."



Der Kommunikationselektroniker nennt auch gleich einen Wunsch und ein Ziel: "Freuen würde ich mich, wenn die aktuelle Landesligamannschaft und die A-Jugend-Spieler auch in der nächsten Saison dem Verein treu bleiben und wir gemeinsam mit vielen Fans, Helfern und Gönnern den FC Eintracht wieder nach oben führen." red