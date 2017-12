Gut holt "German Allstar Day" nach Bamberg

Die Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg freuen sich darauf, Gastgeber des neu ins Leben gerufenen "German Allstar Day" der 2. Ligen sein zu dürfen, der am 6. Januar 2018 in Deutschlands Basketballhauptstadt Premiere feiert. Warum? "Weil Bamberg Basketball lebt und atmet und der German Allstar Day die Philosophie unseres Programms widerspiegelt. Als Ex-Profi und seit Jahren in Deutschland tätige Amerikanerin freue ich mich auf ein Event, das sich zu den einheimischen Spielerinnen bekennt", macht sich die neue Bamberger Cheftrainerin Jessica Miller für den Tag im Zeichen des deutschen Damenbasketballs stark.

Geografisch getrennt, in der Sache vereint: Nord- und Südstaffel der 2. Liga rücken durch den German Allstar Day näher zusammen, wenn sich die besten deutschen Spielerinnen im sportlichen Vergleich messen. Nominiert werden sie von den Trainerinnen und Trainern der 22 Clubs in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Betreut werden die Teams von den Coaches, die mit ihren Vereinsmannschaften vor Weihnachten die Nord- bzw. Südstaffel anführen. Auch ein Dreier-Wettbewerb darf nicht fehlen. Die Teilnahme ist offen. "Scharfschützinnen" können sich im Vorfeld per Video bewerben.

Ein Mädchen-Aktionstag zur weiteren Förderung der Nachwuchsarbeit in der Region sowie eine Coach Clinic zu Themen des Damen- und Mädchen-Basketballs sind weitere vorgesehene Bestandteile des Rahmenprogramms. Austragungsort des ersten German Allstar Games am Dreikönigstag 2018 ist die Dreifachturnhalle am Georgendamm in Bamberg.

"Für uns ist es ein Leuchtturmprojekt, dem wir zu der Strahlkraft und öffentlichen Wahrnehmung verhelfen wollen, das es verdient", sagt Sebastian Gut, der seitens der DJK Brose mit viel Arbeit und Herzblut für die Bewerbung verantwortlich zeichnete. "Wir hoffen natürlich sehr, dass viele Zuschauer und Interessierte Liga und Vereine in ihrem Bestreben unterstützen, mit einem Bekenntnis zu den einheimischen Spielerinnen ein Zeichen zu setzen. Unser Standort mit seiner Infrastruktur und seinem Umfeld ist bereit für ein Liga-Event dieser Art, davon bin ich überzeugt." Der "große Bruder" Brose Bamberg folgt dem Ruf und steht hinter der Veranstaltung. "Weil Deutschlands Basketballherz auch im Takt des hiesigen Damen- und Mädchenbasketballs schlägt, unterstützen wir ein solches Event gerne. Bamberg ist nicht nur der perfekte Standort, sondern auch ein perfekter Gastgeber", so Geschäftsführer Rolf Beyer.

"Mit einer Nominierung zum German Allstar Day wollen wir unsere besten einheimischen Spielerinnen auszeichnen", erklärt DBBL-Geschäftsführer Achim Barbknecht. "Neben dieser für die Spielerinnen neu geschaffenen Präsentationsplattform erhoffen wir uns aber auch Impulse für die Nachwuchsarbeit. Geplant ist, dass sich diese Veranstaltung auch langfristig im Terminkalender der 2. Planet-Photo DBBL etabliert", so Barbknecht.